Marcela Feudale es recordada por ser la locutora histórica de Marcelo Tinelli. La argentina trabaja desde hace casi 30 años en los medios de comunicación, aunque sus primeros años de estudio fueron en el área de historia llegando a graduarse de licenciada en la Universidad del Salvador.

En 1992, Feudale se une a Tinelli y su equipo para trabajar, ahí descubre el talento que tiene en el mundo del entretenimiento. Así mismo, estudió la carrera de locución en el Instituto Superior de Comunicación Social. Además de su pasó por la televisión, la oriunda de Buenos Aires trabajó en programas de radio como la Rock & Pop, Z95, Radio 10, Radio del Plata, entre otros.

La locutora se encontraba trabajando en la Rock & Pop, donde conoció a varios integrantes de VideoMatch, cuando fue contactada por el guionista Claudio Villarruel, quien le ofreció trabajar en Telefe. “Me llamó Claudio Villarruel para preguntarme si me interesaba. Me puso en un problema porque la plata no era mala, pero yo era más del palo de Rock & Pop”, expresó Marcela en “El método Rebord”.

¿CUÁNTO GANABA MARCELA FEUDALE COMO LOCUTORA?

Debido al gobierno de Carlos Menem hubo un gran cambio cultural con la dolarización de la economía, lo cual por supuesto benefició a la locutora. De acuerdo a la misma Marcela, en esos años todos estaban en “la gloria”:

“Yo llegué a ganar 26 mil dólares. Después yo me fui un verano a trabajar y gané 30 mil dólares. Tenía un programa de radio, trabajaba con Mateyko en La movida de verano. Hacía un programa en Pinamar y la maratón del Pacto Ecológico”, reveló Feudale.

CUANDO DEJÓ LA ROCK & POP POR VIDEOMATCH

Al verse tentada por la propuesta de Claudio Villarruel, Marcela decide dejar la radio y hasta recibió una interesante propuesta, pero su decisión ya estaba hecha:

“El ambiente del rock era muy machirulo. Cuando me estoy por ir de la radio me trataron de convencer y me ofrecieron un programa de madrugada. Eso lo rechacé. Villarruel insistió, me invitó al canal y me convenció. Me quedé con ShowMatch y al tiempo me salió la oportunidad con (Juan Alberto) Mateyko en Radio Rivadavia”.

LO QUE HACE LA LOCUTORA EN LA ACTUALIDAD

Este 2021, Feudale rechazó participar en ShowMatch por temor a contraer el Covid-19 y contagiar a su madre de 84 años. Es así como prefirió trabajar desde casa en tres programas radiales y emprendió en el rubro de los tejidos artesanales.

“A mí siempre me gustó tejer. Empecé a tejer a dos agujas, con mi abuela y mi mamá. Cuando tenía 18 años me había peleado con un novio al que quería mucho y me hice un suéter. Es una terapia, te limpia la cabeza. Cuando empezás a tejer, el problema pasa a un segundo plano. Es muy placentero y te ayuda mucho”, expresó al respecto la argentina a Teleshow.

El nombre de su marca es Tejidos Artesanales M&F y comercializa a través de Instagram. Los productos que ofrece son sacos, camperas, suéteres, pulóveres, bufandas, ruanas, entre otros productos.

“Siempre tuve facilidad para el tejido, soy rápida. Son diseños que a mí me gustan. Yo hago lo que usaría. Lo que no me pondría no lo hago”, finalizó Marcela.