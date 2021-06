Una de las parejas más famosas de México son, indudablemente, la que conforman Lucero y Manuel Mijares y que pese a estar separados sentimentalmente los une un fuerte lazo de amistad y de confianza. Esta es la cuota perfecta para que ambos hayan sido elegidos como jurado en un nuevo programa que se llamará “El retador”.

Los seguidores de la pareja ahora podrán verlos más seguido debido a que esta nueva producción de Televisa será transmitida todos los domingos por el Canal de las Estrellas. Esta será la próxima aparición de ambos luego que realizaran un concierto virtual el pasado mes de mayo.

Hace poco durante una sesión para la revista Caras, el cantante dio su punto de vista respecto al concierto en vivo vía streaming que compartió con el público.

“Nos reunimos para cantar de nuevo porque es una especie de experimento que queríamos hacer. Nunca habíamos tenido un show juntos y esto lo planeamos para hacerlo como un regalo a la gente”, indicó Mijares.

Por su parte, Lucero no ocultó que aún admira a su exesposo como cuando lo conoció.

El hijo mayor de Lucero y Mijares está por cumplir 20 años (Foto: Instagram/Lucero)

“Nos tenemos mucho cariño, tuvimos un matrimonio precioso y qué bonito poder seguir siendo amigos aunque no seamos esposos (…) Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo. No porque ya no seamos esposos quiere decir que eso ha cambiado. Sigo admirándolo profundamente”, expresó.

EL PROGRAMA

El programa tendrá como temática buscar a personas talentosas y versátiles para que tengan una oportunidad de concursar en el programa de los días domingo que será transmitido a las 9:00 p.m. y así poder llevarse una cuantiosa suma de dinero como premio.

El programa competirá en el mismo horario con Survivor México que se transmite por TV Azteca.

En este casting se presentarán cantantes, bailarines, imitadores, nacionales e internacionales quienes deberán demostrar sus dotes artísticos frente a Mijares y Lucero quienes los evaluarán por su desempeño. Como otra de las sorpresas del programa es que a esta pareja se unirá otra persona cuya entidad aún no ha sido revelada.

DE QUÉ TRATA

El programa tendrá tres categorías como canto, imitación y baile. Los ganadores se harán acreedores a una recompensa económica las cuales serán acumulables y van desde los 100 mil hasta 3 millones de pesos.

Los interesados en participar deberán enviar previamente su video de postulación que dure como mínimo un minuto y máximo de cuatro. También deberán incluir una pista musical que necesitarán y respecto al vestuario debe ser el adecuado.

En cada emisión se presentarán tres o más participantes por cada categoría y serán evaluados por el jurado. El que gane en cada categoría se convertirá en El Retador y podrá enfrentarse al campeón de su disciplina y llevarse el dinero.

Los retadores volverán a los camerinos y el campeón tendrá la opción de elegir si se va a casa con la mitad del dinero acumulado o se atreve a enfrentar a su retador y tener la oportunidad de incrementar el dinero.

Por otro lado, quienes no corran la suerte de ser elegidos serán eliminados.

PARTICIPANTES

Los que deseen ser parte del programa pueden participar de forma individual, en pareja o en grupo (máximo 10 personas). Si es un grupo tendrán que seleccionar a una persona para que tome las decisiones y sea el representante.

Los menores de edad deberán acudir junto a sus padres o un tutor durante todo el programa o casting. A todos los concursantes se les realizará un examen médico previo para evitar cualquier tipo de complicaciones.