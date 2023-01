La escritora peruana, SilvIa Núñez del Arco, ha lanzado su nuevo libro, ‘Si me dejas me mato’, en la librería ‘Books and Books’ de Coral Gables, en la ciudad estadounidense de Miami, en donde ha sido todo un éxito, logrando vender todos sus ejemplares.

La novela fue presentada por la propia escritora, junto a su pareja, Jaime Bayly. La obra fue publicada por la editorial Planeta en Estados Unidos, además de estar disponible en Amazon.

“Se agotaron todos los ejemplares. La novela ya esta en librerías en Estados Unidos y por supuesto en Amazon. Un gran triunfo de Silvia”, destacó Bayly en una publicación en sus redes sociales.

El libro de Núñez del Arco relata la historia de un romance intenso y desesperado de dos jóvenes, que pese a las promesas de amor y dulzura, se convierte pronto en una historia de sacrificio, desengaño y hasta rencor.

La escritora peruana nos muestra así el paso a la adultez de dos jovencitos que deben salir de la cárcel de la dependencia emocional para hallar su lugar en el mundo.