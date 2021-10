Quererte a ti mismo, cuidarte, valorarte. Son palabras fáciles de escribir, de pronunciar y recomendar. Van muy bien en esos mensajes de autoayuda que circulan en Internet y que se viralizan porque el común de la gente comparte motivada por lo que busca incansablemente. En este libro, la psicóloga clínica Antonella Galli no solo nos recuerda la importancia del amor a sí mismo para tener una vida más placentera. Considero que nos enseña a caminar rumbo a ese ideal, que debería ser la meta de cualquier ser humano que aspira a disfrutar el día a día.

La lectura me dejó reflexionando sobre mi manera de quererme, en principio me pregunté si realmente me quería o había aprendido a hacerlo. Me interrogué sobre mis actos, sobre mi contexto, y la manera en la que he avanzado en mi larga batalla contra la depresión.Es clave mirarse al espejo, confrontarse, y también ponerse en los zapatos y en el traje de la persona o las muchas personas que te quieren.

El amor a uno mismo lo entiendo por quererse y querer a los demás, soy primero y lo más importante, sin despreciar o huir de los que me aman y dedican su tiempo a mí. Yo importo, y también importa el resto, a ese grado de bondad aspiro llegar. Este libro es importante para reencontrarnos con nosotros mismos, hablar del tema y profundizar en la necesidad de cambios. “Tú importas” es un libro-cuaderno, una herramienta para el bienestar y el entendimiento, un instrumento de amor.

No comprendo el amor personal, egoísta y exclusivo. Creo en un amor generoso, y mi construcción pasa por eso. Gracias a Antonella Galli podemos pensar en la felicidad y la tranquilidad, en el bienestar y la solidaridad, y en el abrazo grande, a uno y a los que no han dejado de estar, sobre todo en los momentos aciagos. Un amor egoísta no es amor, ni para uno ni para todos. Y esa es la gran lección que me deja el libro. Si me quiero yo, si me cuido yo, si me protejo yo, si me conozco a la perfección y sé manejar mis emociones, tropezar y levantarme, estaré en capacidad de querer mejor, y devolver todo el amor que la vida me ha dado en diferentes momentos, tiempos, circunstancias.

El libro será presentado este miércoles 13 de octubre

‘Tú Importas’ lo puedes adquirir aquí: https://editorialcajanegra.com.pe/tienda/tu-importas-manual-para-ser-tu-mejor-amigo-a/

Antonella Galli es videocolumnista de Perú21.

