La alimentación saludable es un tema importante para muchos, sobre todo cuando se refiere a la dieta de los niños. Por ello, Fabiolla Peñaflor (o Mamá Limonada) nos presenta este libro titulado ¨Las Loncheras Express de Mamá Limonada¨, una guía práctica en donde encontrarás más de 50 ideas con recetas rápidas, deliciosas y mega nutritivas que encantarán a los pequeños. El recetario se encuentra dividido por edades, para el nivel inicial (de 2 a 5 años) y para el nivel primaria (de 6 a 11 años). El libro ya se encuentra a la venta en las principales librerías y supermercados del país.

Próximos a la vuelta a clases, las mamás se enfrentan al dilema de preparar una buena lonchera para sus hijos. Este recetario las ayudará a explorar innovadoras recetas creativas y saludables, les enseñará a preparar loncheras libres de azúcares y grasas saturadas, que contribuirán a reforzar el sistema inmune y a potenciar el desarrollo intelectual de los más pequeños del hogar.

Fabiolla Peñaflor ha llevado especializaciones en Alimentación complementaria y Nutrición infantil, y en sus redes toca temas interesantes como el uso del azúcar en las loncheras.

La prisa del día a día muchas veces nos conduce a optar por loncheras rápidas cargadas de productos procesados que si bien nos solucionan el momento pueden ser altamente perjudiciales para la salud de nuestros hijos e hijas. Los azúcares refinados se vuelven los protagonistas de estas loncheras.

El consumo excesivo de azúcar refinada en la dieta infantil puede traer consigo problemas como la diabetes, aumento del colesterol y obesidad infantil. Además de daño pancreático, en los dientes e incluso ya existe evidencia científica de su negativa repercusión en el rendimiento escolar. El consumo de azúcares refinadas impacta directamente en la concentración., atención y comportamiento de nuestros niños.

Mamá Limonada nos sugiere utilizar la siguiente regla de oro: NO NEGAR, NO OFRECER y NO TENER EN CASA.

NO NEGAR: Si la situación social (un cumpleaños infantil, por ejemplo) motiva a tu pequeño (a) a pedirte consumir azúcar o golosinas evita negárselo, esto puede aumentar el interés del niño por el alimento negado y llevarlo a comerlo con culpa derivando en posibles trastornos de la conducta alimentaria.

NO OFRECER: No seas tú o tus familiares o maestros los que premian su comportamiento con golosinas o preparaciones ricas en azúcares refinados.

NO TENER EN CASA: Evita tener en casa productos azucarados. Los hábitos se forman en casa.

“Las Loncheras Express de Mamá Limonada” es el libro que toda mamá debe de tener a la mano. Preparar loncheras ricas y nutritivas es más fácil de lo que crees y sin necesidad de usar azúcares ni grasas ni harinas refinadas.

Fabiolla Peñaflor o Mamá Limonada es una reconocida bloguera y madre. El nacimiento de su hijo y su anhelo por ofrecerle una alimentación saludable la llevaron a seguir diversos cursos y obtener certificaciones sobre Alimentación Complementaria, Baby Led Weaning y Nutrición Infantil. Hace un par de años inicio un blog en donde comparte sus recetas y consejos nutricionales para los más pequeños. Ha publicado varios libros sobre nutrición pediátrica y hoy en día cuenta con una comunidad en Instagram de cerca de 500,000 seguidores.

Mamá Limonada estará el sábado 18 en Plaza Norte y el domingo 19 en Real Plaza Puruchuco realizando talleres demostrativos y firmando libros, ambos días a las 4:00 pm.

