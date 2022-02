La noche del jueves 24 de febrero se llevaron a cabo los Premios Lo Nuestro 2022, ceremonia que premia lo mejor de la música latina, a elección del público. Una de las presentaciones más esperadas fue el homenaje a Vicente Fernández, donde participaron Ángela Aguilar, David Bisbal, Camilo, Grupo Firme y Christian Nodal.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que está haciendo en el escenario Eduin Caz para parecerse a Bad Bunny y Maluma

Durante semanas, los fans del género regional mexicano especularon sobre el encuentro que tendrían Nodal y Eduin Caz en el escenario, debido a una supuesta rivalidad que se había formado entre ambos. A esto se le sumó que durante los ensayos lucían tensos y alejados, sin dejarse ver intercambiando palabras.

Pese a los rumores, los cantantes brindaron una increíble presentación que fue del agrado del público. Además, posaron juntos para un video grabado por Abraham Hernández, segunda voz de Grupo Firme, donde entre risas gritaron “ya se armó la machaca”. Pero, por qué se creía que existía una enemistad entre Nodal y Caz, conoce todo en las siguientes líneas.

Christian Nodal reaparece en el escenario tras su ruptura con Belinda en los Premio Lo Nuestro (Foto: Christian Nodal / Instagram)

¿POR QUÉ SE HABÍAN PELEADO CHRISTIAN NODAL Y EDUIN CAZ?

Todo surgió por un malentendido en las redes sociales, donde el ex de Belinda expresó que no tenía en sus planes hacer una colaboración con el Grupo Firme. Esta declaración no fue bien recibida por el vocalista de la banda, quien dijo no saber por qué Nodal no estaba dispuesto a trabajar con ellos. En ese momento, Caz no se posicionó en su contra y por el contrario, se declaró fan de su música.

LA SUPUESTA RIVALIDAD ENTRE LOS CANTANTES

Después de lo sucedido, la prensa y el público empezó a tejer rumores sobre una posible enemistad entre los colegas, aun cuando ninguno emitió declaraciones al respecto. Las teorías cobraron mayor relevancia debido a que los dos estaban en la cima de sus carreras y no se animaban a trabajar juntos.

¿CHRISTIAN NODAL Y GRUPO FIRMA TENDRÁN UNA COLABORACIÓN?

Después de que limaron asperezas y se mostraron cercanos en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro, el público se pregunta si será posible un dueto entre Grupo Firme y Nodal. Lo cierto es que no existe nada concreto pero las ganas por parte de la banda están, así que solo quedaría que Christian se anime y puedan cumplir el sueño de miles de fanáticos.