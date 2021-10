Recientemente se dio a conocer el nuevo proyecto en el que la actriz colombiana Carmen Villalobos ha estado trabajando, razón por la cual dejó su nuevo hogar en Miami para pasar una temporada en el país azteca. El programa en cuestión es “Escuela Imparables”, un reality de competencias femenino que tendrá conectados a los espectadores.

Después de interpretar aclamados papeles en la televisión, la barranquillera ha decidido dar un paso al lado de las novelas y asumir el reto de ser la conductora de un programa. Como se recuerda, Villalobos se mudó recientemente a Estados Unidos junto a su esposo Sebastián Caicedo, en búsqueda de más oportunidades que le permitan crecer profesionalmente.

Actualmente, la popular ‘Catalina Santana’ se encuentra grabando el reality en México, alejada de su familia, pero no será por mucho tiempo. A continuación, conoce cómo ha cambiado la vida de la colombiana desde que dejó Miami.

El reality de competencia en el que Carmen debutará como conductora es “Escuela Imparables”, el programa que verá concursar a 12 emprendedoras de diferentes países de Latinoamérica (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

REGRESA A MÉXICO

La actriz de 38 años cambió su locación a México, país que no visitaba desde hace más de cinco años cuando participó en la tercera temporada de la famosa telenovela “El señor de los cielos”. “México es un país encantador. Ciudad de México es una ciudad fabulosa, donde se come delicioso, la gente es maravillosa. Me he encontrado con gente que quiero, compañeros y amigos que no veía hace rato, entonces ha sido una experiencia super bonita regresar al DF después de tantos años”, comentó Carmen a People.

La actriz de 38 años cambió su locación a México, país que no visitaba desde hace más de cinco años (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

SU NUEVA RUTINA

Villalobos afirma estar viviendo una etapa maravillosa, en un lugar que le trae recuerdos de su natal Colombia. Su día a día consiste en levantarse temprano, ir al set de grabaciones, maquillarse, vestirse según le tengan preparado y conducir el reality de emprendimiento. La artista señala que con el paso de los programas, las participantes no son las únicas que han aprendido cosas nuevas, sino también ella:

“En todos los episodios he aprendido algo. Me encanta ver cómo las chicas se van superando episodio tras episodio, me encanta escuchar a las mentoras, absorber cada cosa de lo que ellas dicen, tienen mucho conocimiento, entonces mi vida transcurre muy bien grabando el programa”.

VIVE ACTUALMENTE SOLA

Su madre es la persona que la acompaña a la mayoría de sus viajes y la deja instalada, por lo que vivió con ella los primeros 15 días y luego regresó a Miami. Actualmente se encuentra viviendo sola, pero no por mucho tiempo, pues su esposo llegará al país azteca para estar junto a ella en los últimos días de trabajo que le quedan, especialmente por que el 18 de octubre cumplen un año más de casados.