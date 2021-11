En los últimos años hemos visto aparecer nuevos rostros en telenovelas colombianas y producciones en general. En esta lista de jóvenes promesas se encuentra la pareja, Carlos Baez y Juanita Molina, quienes han cautivado con su talento a todos los que sintonizan realizaciones como “El final del paraíso” y “La reina del flow”, respectivamente. Aquí te contamos cómo se conocieron y otros detalles de su historia de amor.

Las redes sociales son testigo del amor que se profesan Baez y Molina, hecho que no ha escapado del constante seguimiento que le hacen sus más fieles admiradores. Como sabemos, en el 2021, al actor le ha tocado ser una de las figuras de RCN Televisión, mientras que su amada forma parte del no menos famoso Caracol Televisión.

Al actor de 27 años podemos verlo en “El final del paraíso”, en su papel de Sebastián. Por otro lado si queremos ver a la antioqueña, Juanita Molina, la encontramos en la villana Sandee de “La reina del flow”.

Los jóvenes artistas han trabajado juntos en una serie de televisión (Foto: Carlos Baez / Instagram)

CÓMO SE CONOCIERON CARLOS BAEZ Y JUANITA MOLINA

Según lo revelado por la propia pareja, ambos se conocieron cuando les tocó grabar la serie “Noobees”. En dicha producción nació el amor entre los jóvenes actores, quienes posteriormente se hicieron novios. En este trabajo ella interpretó a Kosnika, mientras que Baez dio vida a Kral.

“Un personaje que me sacó completamente de mi zona de confort y de todo lo que había aprendido alguna vez. Este proyecto no solo fue un sueño y un aprendizaje gigante, si no que también me dejo los mejores amigos”, publicó Molina en su cuenta de Instagram.

Las fotografías que muestran en sus redes sociales proyectan que Juanita Molina y Carlos Baez están en el mejor momento de sus vidas. Ambos consideran que por encima de su amor, está la gran amistad y apoyo que constantemente se brindan.

“Hace poquito leí que el amor era una amistad en llamas y creo un poco que sí es así. Para mí si el amor no está acompañado de una gran amistad está incompleto. Por eso Carlos es mi mejor parcero antes que mi novio”, aseguró hace algún tiempo la actriz.

EN QUÉ PRODUCCIONES HAN TRABAJADO CARLOS BAEZ Y JUANITA MOLINA

En el 2019, Carlos Baez se dio a conocer en la televisión gracias al papel que hizo de Sebastián Sanín en “El final del paraíso” de Telemundo. En el 2020, luego de “Noobees”, RCN lo contrata para su producción que llevó el nombre de “Enfermeras” y “La nieta elegida”, la cual recién se estrenó en septiembre de 2021.

En el caso de Juanita Molina, quien también es cantante fue parte de los capítulos de la serie “Decisiones: unos ganan, otros pierden” en el 2020, luego pasó por “Noobees” y en el 2021 gracias a su gran desempeño fue escogida para ser parte del elenco de la segunda temporada de “La reina del flow”.