Tras haber compartido muchos años juntos, el elenco de ”Little House on the Prairie” se convirtió prácticamente en una familia. En cada momento de rodaje solo se tenían el uno al otro. Un día, justo para Halloween, Michael Landon no se le ocurrió mejor idea que jugarle una cruel broma a los niños, en complicidad con el gerente de producción, Kent McCray.

Ha sido la actriz Melissa Gilbert, quien en uno de los episodios de su podcast “Gilbert & Busfield”, contó cómo fue esta experiencia, en donde Landon y McCray asustaron a los niños del reparto de “La familia Ingalls”.

La producción de la serie de NBC muchas veces fue a grabar a locaciones como la de Sonora, California. La zona de Red Hills Movie Ranch fue una de los escenarios preferidos del programa. Una vez los actores se quedaron en un hotel de dicha localidad. El lugar era casi deshabitado y por la cabeza de nadie estaba salir a pedir dulces, pese a que se encontraban en Halloween.

Es así que Landon tuvo una mejor idea, apoyada por una de las cabezas de la producción. “Este Halloween hicimos nuestro truco o trato en el motel”, dijo Melissa Gilbert. “Detrás del motel en Sonora estaba este cementerio realmente viejo en una colina con lápidas ruinosas y desmoronadas. Entonces, cuando fuimos a la habitación de Michael, dijo: ‘Ustedes deberían ir al cementerio en la oscuridad en Halloween. Eso sería realmente aterrador ‘. Y yo estaba como, ‘Sí, está bien, ¡vámonos! ¡Vamos!’”.

Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls y Melissa Gilbert como Laura Ingalls (Foto: NBC)

EL SUSTO QUE SE LLEVARON LOS NIÑOS DE “LA FAMILIA INGALLS”

Según Gilbert, al principio cuando empezaron la excursión, el día de Halloween parecía un episodio más de “La Familia Ingalls”, aunque con la broma de Landon, todo empezó a cambiar y todos empezaron, más bien, a preocuparse.

“Así que todos subimos penosamente la colina hacia el cementerio”, dijo Gilbert. “A medida que nos acercábamos, podías empezar a ver la luz de la luna, era realmente inquietante. Se veían las tumbas y las lápidas y todos los adultos se quedaban mirando porque sabían lo que iba a pasar “, agregó la actriz.

Como ella era mayor que otros niños del elenco, Gilbert fue la primera en darse cuenta de la trampa que les habían tendido Landon y McCray.

“Caminamos hacia estas cosas y de detrás de una de las lápidas se levantó un enorme fantasma blanco que decía ‘Ooooooooh’. El fantasma levantó los brazos y los niños empezaron a correr, me refiero a que algunos de ellos se me acercaron muy rápido, pero yo seguí adelante. Vi este estómago debajo de la sábana. La sábana subió y allí estaba esta gran barriga. Kent McCray tenía una gran barriga en ese entonces. Fue McCray“, añadió, Gilbert.

GILBERT SE DIO CUENTA DE LA BROMA DE LANDON Y MCCRAY

Ella en su podcast ha reconocido que se dio cuenta que tras ese tenebroso disfraz se encontraba McCray, pero no echó a perder la diversión. Antes, Landon ya los había sorprendido con varias de sus bromas pesadas en las que habría incluido a ranas vivas y fuego.

“Michael nos envió allí para asustarnos. Aún así, aunque sabía que era él, era una combinación de miedo, pero sabía que no era real, pero todavía lo era. Así que me volví y corrí. Di unos tres pasos y dije: ‘Espera, ese era Kent’. Entonces me eché a reír “, terminó de contar la actriz que dio vida a Laura Ingalls en “Little House on the Prairie”.

Michael Landon en las grabaciones de "La familia Ingalls" (Foto: NBC)