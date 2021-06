Verónica Castro envió una contundente respuesta ante las declaraciones de Manolo Caro, creador de “La casa de las Flores”, quien se refirió a las razones que tuvo la actriz mexicana para dejar la serie de Netflix. La reconocida artista, a través de su cuenta en Twitter, desmintió lo señalado por Caro y hasta lo habría tildado de mentiroso por sus comentarios en una entrevista.

La madre del cantante Cristian Castro formó parte del inicio de la exitosa producción al interpretar a Virginia de Mora.

Sin embargo, después del exitoso debut de la serie, a Castro no se la volvió a ver más y se especuló demasiado sobre las causas de su ausencia en la ficción.

“A Verónica la quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie. Pude haber llamado a otra actriz de esa generación y que llegara una tía, mi intención era que se le hiciera justicia al personaje no a la actriz, porque con quien tenía el proyecto después de que la actriz abandonara el proyecto era con el personaje”, dijo Caro en El Chismorreo.

Manolo Caro ha salido a explicar la verdad sobre la salida de Verónica Castro y la muerte de su personaje (Foto: Netflix)

¿QUÉ LE RESPONDIÓ VERÓNICA CASTRO A MANOLO CARO?

Manolo Caro, además, insistió en que no se trató de un tema personal entre ellos, sino que Verónica Castro se encontraba mal asesorada por su entorno más cercano.

“La relación siempre ha sido maravillosa y con muchísimo respeto. Jamás le he levantado la voz ni ella a mí, Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejaron terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más”, detalló.

Ante esto, Verónica Castro lo desmintió por Twitter y, aunque no lo mencionó, dijo que “disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que dios lo perdone y lo bendiga”.

¿POR QUÉ VERÓNICA CASTRO SALIÓ DE “LA CASA DE LAS FLORES”?

Verónica Castro contó que no tenía intenciones de abandonar la serie y que todo pasó de manera distinta a la que contó Manolo Caro.

“Repito, no deje la serie. Arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté”, tuiteó.

