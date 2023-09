El pasado 12 de septiembre, Jaime Maussan abrió un intenso debate entre la comunidad científica y el público en general cuando presentó a supuestas momias de seres no humanos momificados, presuntamente hallados en Nazca, Perú, nada más y nada menos que en la Cámara de Diputados de México. Este lunes, su equipo presentó EN VIVO supuestas pruebas de tomografías y rayos x.

Estos análisis se emitieron en el canal de YouTube del propio Maussan, en donde se dejó claro que no se puede definir con estos estudios si estos supuestos seres son terranos o extraterrestres, tal como lo asegura Maussan. Sin embargo, según el doctor José de Jesús Salce Benítez analizó la tomografía y explicó que se trata de un ser que tuvo vida y fue biológico.

En el análisis, se dio a conocer que el cuerpo del espécimen llamado “Clara”, habría fallecido en estado de gestación, pues se pudo observar tres huevos en su interior.

“Hemos llegado al abdomen en donde si se observan estas piezas que parecen o que podrían ser huevos, nuevamente estamos ante un cuerpo que si hubiera estado modificado postmortem, tendría una serie de alteraciones que serían visibles en estos estudios”, explicó.

“Al no haber encontrado ninguna de éstas características postmortem, estamos determinando que es un organismo que tuvo vida, estaba íntegro, fue biológico y se encontraba en gestación”, añadió.

Según los especialistas que revisaron el supuesto ser momificado, no se observaron que esté compuesto de diferentes partes de otros seres biológicos pegados entre sí, como se teorizó para descartar la autenticidad de sus supuestos hallazgos. No obstante, no descartaron la falsedad ni confirmaron la autenticidad de estos restos.

“No pudo ser la unión de un cráneo de otra especie unido a este cuerpo porque se verían los residuos de la manipulación de ese cráneo, los grabados, las fracturas, las uniones y aquí no se observa (…) se ve una perfecta unión del cráneo y el cuello”, indicaron los especialsitas.

Según los rayos x aplicados por los especialistas explicaron que los bultos en el abdomen del supuesto ser se pueden explicar como huevos, aunque se necesitan más estudios para verificar esta teoría. También recordaron que tras varios estudios tanto en Perú como México, se desconoce lo que haya dentro del espécimen supuestamente extraterrestre.

Se coincidió además que este ser no habría tenido mucha movilidad, debido a la forma de sus articulaciones, muy distintas a las humanas. Incluso, se analizó la existencia de un metal en la zona del pecho y explicaron que no tiene ninguna función para unir el cuerpo.

“Este metal podría tener una tarea en esa zona específica, pero no, no puede unir todo el cuerpo”, detallaron.

Es preciso señalar que el notario Carlos Meza, de la unidad 35 del Estado de México, estuvo al tanto de los diferentes análisis que se realizaron y dio fe del profesionalismo de los académicos.

