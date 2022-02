En 2020, Isabela se convirtió en uno de los memes más grandes de dicho año ¿Por qué? Por ser captada en una imagen donde se la ve molesta tras unos segundos de haber venido al mundo. Dos años después, la pequeña y el fotógrafo que captó el momento se reencontraron y, nuevamente, se convirtieron en tendencia de redes sociales como Facebook.

La menor fue dada a luz cuando en el país sudamericano se comenzaban a registrar los primeros casos de la pandemia del coronavirus. La cesárea se llevó a cabo en un hospital de Río de Janeiro y en la sala de parto se encontraba Rodrigo Kunstmann, quien fue contratado por los padres de la nena para que capte todos los momentos del parto.

Kunstmann logró sacar 15 tomas en los primeros segundos en los cuales Isabela fue sacada del vientre de su madre, comenzando a llorar casi de inmediato, así como conseguir sacar una imagen que daría la vuelta al mundo en dicho año: Isabela con una mirada adusta, molesta, el ceño fruncido, con los brazos cruzados, como si estuviese muy incómoda con la situación. Se hizo viral de inmediato.

Isabela nació en febrero de 2020 en Río de Janeiro, Brasil. (Foto: Rodrigo Kunstmann/Facebook)

Consciente del efecto que tuvo en su momento las primeras imágenes de su hija, Daiane de Jesús, la madre, confesó: “Pensé ¿Qué cara está poniendo? Mi hija nació con cara de meme”.

En su momento, Rodrigo confesó que se dio cuenta de la expresión tan particular de la bebé una vez que saliera de la sala de operaciones: “Cuando vi esa foto se la mostré a la familia y comenzaron a reír. Algunos, de inmediato, le vieron cara de ‘meme’”.

Las imágenes fueron compartidas por Kunstmann en Facebook quien la acompañó con la siguiente leyenda: “Hoy es mi nacimiento y ni siquiera tengo ropa para este evento”.

Isa y Rodrigo posando con expresión de enojo. (Foto: Rodrigo Kunstmann/Facebook)

Sin embargo, el fotógrafo no pensó que se reencontraría con la pequeña que hoy tiene 2 años donde ambos no tuvieron mejor idea que posar con cara de enojados en la mencionada plataforma virtual: “Dos años después del éxito de este meme en las redes sociales, hoy estoy feliz de convivir con esta familia una vez más y no pude resistir tomarme una foto junto a la famosa Isa Bravinha”.

La publicación no tardó mucho para convertirse en viral y en los comentarios, Rodrigo agregó una foto más donde Isabela se muestra sonriente: “Mírala riéndose, pero cuando le pedimos la cara de enojada, ella ya sabe cómo hacerlo”, agrega el fotógrafo, seguido de cientos de comentarios que han caído rendidos ante la particularidad de la pequeña de 2 años.