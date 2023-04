Emil y Rafaell Cocoa son dos jóvenes artistas que la tienen clara. Nacidos en Perú, llevan algunos años haciendo un poco de cada género. Sin embargo, estos últimos meses han buscado integrarse más con el reguetón, estilo que les ha permitido unirse en su última canción: ‘Escalofríos’. En conversación con Perú21, nos hablan de su percepción sobre cómo se desarrolla la música urbana en Perú.

“Estuvimos en Medellín hace como tres semanas e hicimos mucha más música, creo que ahí la amistad con Rafa se terminó de consolidar, nos llevamos súper bien, tenemos la misma edad, entonces nos hemos hecho bastante ‘causas’”, comenta Emil, que en los últimos años vive entre Medellín (Colombia) y Perú.

“Con la música que estamos haciendo estamos acogiendo muchos fans y eso me alegra bastante”, agrega Rafaell.

Emil considera que el movimiento urbano se ha ido desarrollando año con año en nuestro país y que cada vez adquiere más seguidores, pues hay más personas deseosas de escuchar nuevos temas de artistas peruanos que se arriesgan por este género.

“Está fuertísimo a comparación de otros años. En realidad, recién me estoy metiendo más a la movida de los artistas de acá. Rafaell como que la conoce mejor que yo, pero te diría que lo que yo he visto es que, año tras año, la escena ha ido creciendo. Hay más gente, más público que quiere ir a ver a los artistas de Perú y obviamente esto demuestra que se está haciendo una buena chamba, la gente se está enfocando más, están sacando más música pero todavía siento que todavía es muy de nicho, sigue como muy pequeño. Yo creo que en cualquier momento va a seguir creciendo y eso va a reventar”, expresa el artista de 24 años.

Por su parte, Rafaell atribuye parte de esta aceptación a los artistas que empezaron años antes que ellos. Cree que cada vez será más corto el tiempo para que un artista despegue.

“Yo he pasado de ser oyente a ser artista y como oyente yo veía que cada generación se quedaba en algo, se ponía un límite y no terminaba de explotar. Yo siento que cada generación duró como cinco años. Entonces en esta generación que nos está tocando ahorita a nosotros ya precisamente por lo que dejaron los demás hay una base más sólida para los que vienen después de nosotros y es mucho más fácil. Si antes uno se demoraba en pegar diez años, ahora se demora cinco y pronto va a poder demorar dos años y alguien que tiene talento en unos meses ya va a estar ahí. Estamos trabajando para eso, igual ahora es muchísimo más fuerte, hace poco hice un meet and greet en Los Olivos, avisé cuatro horas antes y se llenó, una locura”, cuenta.

Emil nos revela que uno de los motivos por los que decidió volar a Medellín fue su ansia de querer aprender y adquirir experiencia:

“En mi caso fue por ganas de querer aprender un poco más, sabemos que en Medellín, Colombia, el tema de la música o el tema de la industria de la música está un poco más desarrollado que aquí en Perú y ese fue mi objetivo de ir a Colombia: aprender un poco más de lo que se hace allá, cómo trabajan las canciones, cómo es el negocio, conocer artistas, productores y ese fue el motivo principal por el que yo me mudo a Medellín. Mi chamba sigue siendo en Perú, tengo una base aquí en Perú, pero el aventurarme en otro país no sentí que fue complicado, al contrario, sentí que fue sencillo. La misma gente de allá me ayudó a adaptarme más rápido”, revela.

“Siento que cada vez la movida está que crece más y eso se escucha afuera. Otras veces que hemos ido a Colombia o Chile nos hemos dado cuenta que todo está voceado y que es cuestión de tiempo para que todo explote”, asegura Rafaell, artista proveniente de Los Olivos.

Si bien no empezaron juntos, los cantantes han logrado una gran química, por lo que alistan nuevas colaboraciones: “Hasta hace tres semanas que estuvimos en Colombia, solo habíamos hecho ‘Escalofríos’, pero la relación con Rafa ha fluido, nos hemos hecho amigos y salieron ocho temas más en Medellín”, dice Emil.

“Hacer música con él me divierte y para no perder nunca esa esencia siempre es bueno trabajar con gente con la que te llevas bien”, acota Rafaell.

SUEÑAN CON CANTAR JUNTO A FERXXO

Ambos anhelan algún día poder cantar junto al artista del momento: Ferxxo, quien en los últimos meses ha ido incrementando su popularidad por temas como: ‘Feliz Cumpleaños’ y ‘El Cuaderno’.

“El artista referente (internacional) que tengo es Feid, lo tengo ahorita en un altar. Creería que está pendiente de la movida porque hace poco le reaccionó un tema a un artista de Perú y por ahí se habla de una posible colaboración. Por lo menos, la gente está volteando a ver lo que está pasando en Perú y es una chamba de años, mucha gente ha seguido chambeando y esta nueva generación ha estado agarrando las cosas más avanzadas para que otra gente más adelante lo agarre más adelantado aún”, señala Emil.

