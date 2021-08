Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, ha revelado una anécdota sobre el famoso personaje de su padre en el “El Chavo del 8”. Cuando era niño, el también comediante acompañaba a su padre al set para ver las grabaciones del programa cómico, cuando su padre le pidió algo extraordinario con respecto a la gorra del Chavito.

Gómez Fernández, en la cuenta oficial del Grupo Chespirito, en Instagram, relató que veía a su padre transformarse en el recordado y querido personaje, pero que también vio un gran inconveniente que tenía Roberto Gómez Bolaños.

Porque, según sus recuerdos, el actor y director era “un poco distraído” en las grabaciones y siempre andaba con más de dos cosas encima: libretos, taza de café, cigarros y la famosa gorra del Chavo.

La gorra, por supuesto, era lo más importante por lo que el creador del Chespirito lo llamó para pedirle algo muy importante.

El Chavo llegó a la vecindad cuando tenía 4 años y no tenía zapatos, él se había escapado de un orfanato. En la vecindad hizo grandes amigos. (Foto: Televisa)

¿QUÉ ANÉCDOTA CONTÓ EL HIJO DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS?

Roberto Gómez Fernández reveló que su padre, Roberto Gómez Bolaños, le pidió que cuidara la gorra del Chavito para que no se perdiera en el set.

“Una vez se me quedó viendo y me dijo: ‘campeón, tienes una tarea. Eres el encargado de cuidar la gorra, que no se nos pierda. Sabes que en el set lo dejo por todos lados. Tú eres el encargado de cuidarla’”, señaló.

Luego, agregó que “ese fue mi primer trabajo en la televisión: cuidarle la gorra al Chavo del 8. Yo estaba muy chiquito, no dimensionaba lo importante, la responsabilidad y el honor que era ese trabajo. Te vas dando cuenta, cuando pasa los años, que hacías algo muy importante”.

María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina), Ramón Valdés (Don Ramón) y Roberto Gómez Bolaños (el Chavo) en el "El ropavejero", el primer 'episodio' de "El Chavo del Ocho". El sketch fue emitido como parte del programa "Chespirito" el 20 de junio de 1971. (Foto: Televisa)

¿QUÉ PASÓ CON LA GORRA DEL CHAVO?

El hijo de Roberto Gómez Bolaños, al final de su anécdota, dijo que, hasta el día de hoy, estaba cuidando la gorra que usaba su padre para dar vida al Chavo en el programa humorístico.

“Siempre recuerdo eso como mi primer trabajo. Y, desde entonces, seguimos haciéndolo con mucho cariño, cuidarle la gorra al Chavito”, finalizó.