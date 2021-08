Roberto Gómez Bolaños, uno de los mejores comediantes de la televisión, es la mente maestra detrás de exitosas producciones como “El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado” y “Chespirito”. En este último programa conocimos varios personajes que se ganaron el cariño del público como ‘Doña Espotaverderona’ y ‘La Chimoltrufia’, interpretadas por Anabel Gutiérrez y Florinda Meza, respectivamente. Aunque las actrices eran muy cercanas en la ficción pues interpretaron a madre e hija, en la vida real tuvieron una mala relación.

Así lo reveló la primera actriz mexicana Anabel Gutiérrez, quien contó detalles de la complicada relación que mantuvo con Florinda Meza durante las grabaciones de “Chespirito”. Esta situación le generó mucho malestar mientras trabajaba en la comedia de Roberto Gómez Bolaños y vivió muchas situaciones estresantes que compartió con el público.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Florinda Meza ha estado en medio de la polémica. Anteriormente, otros compañeros que trabajaron con la viuda de Roberto Gómez Bolaños también han manifestado el mal carácter que tiene la actriz, lo que ha ocasionado varias situaciones tensas dentro de la ficción.

La primera actriz mexicana Anabel Gutiérrez interpretó a ‘Doña Espotaverderona’ en Chespirito. (Foto: Televisa)

“EL CHAVO DEL 8”: ANABEL GUTIÉRREZ, LA ACTRIZ DE CHESPIRITO QUE DENUNCIÓ MALOS TRATOS DE FLORINDA MEZA

Durante una entrevista, Anabel Gutiérrez rompió el silencio y reveló detalles de la complicada relación que tuvo con Florinda Meza durante las grabaciones de “Chespirito”. Según la primera actriz mexicana de 88 años, la viuda de Roberto Gómez Bolaños se habría portado muy mal con ella externando su difícil carácter.

“Yo hacía muchos corajes con una persona. Ese era el problema que había con ella; no digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda (Meza) me dijo: “Te voy a llevar al camerino”. Dije: “¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda?”. “Para enseñarte a ser actriz”, respondió. Le dije “¡Ah!”. “Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no”, aclaró, y le pregunté: “¿Cuándo quieres que vaya al foro?”, y que la oye don (Emilio Azcárraga) Milmo.

Anabel Gutiérrez confesó que el comentario de Florinda Meza fue hiriente y que le dolió. “¿Tantos años de carrera, tanta profesión y todo, y que me vengan a decir: ‘Te voy a enseñar a actuar?’”, reveló la actriz que interpretó a ‘Doña Espotaverderona’.

El malestar de la actriz mexicana, quien es una de las pocas leyendas vivientes de la ‘Época de Oro’ del cine mexicano, fue compartido en las redes sociales, lugar donde los usuarios le mostraron su apoyo y criticaron la actitud de Florinda Meza.

Anabel Gutiérrez no fue la única actriz que decidió romper el silencio y revelar lo difícil que fue trabajar con Florinda Meza por su mal carácter, pues en otras ocasiones compañeros de la recordada Doña Florinda del “Chavo del 8” han realizado declaraciones similares.

Florinda Meza habría sido el motivo por el que Ramón Valdés, conocido como Don Ramón en “El Chavo del 8”, habría decidido salir del programa. Esto lo reveló su hijo quien aseguró que la actitud de la actriz lo habría llevado a tomar tal decisión.

Otra actriz del reparto de “El Chavo del 8” que señaló el mal carácter de Florinda Meza fue María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a “La Chilindrina” en la comedia. La actriz reveló en entrevista para “Ventaneando” que nunca fueron amigas y que Florinda Meza habría hecho lo posible para que no tuviera un encuentro con Roberto Gómez Bolaños.

Como se recuerda, Chespirito falleció a los 85 años el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México a las 14:30 debido a complicaciones respiratorias. La trágica noticia fue confirmada por su esposa Florinda Meza a través de la red social Twitter.