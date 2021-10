Daniela Rodríguez falleció el pasado mes de agosto de 2021. A poco de terminar el año, el viudo de la exparticipante de “Enamorándonos” USA, Darwin Cipion, ha recordado cómo fueron los últimos instantes de vida de la joven, quien murió de manera repentina cuando se encontraba de viaje en su querido México.

Darwin Cipion aún recuerda cómo vivió los últimos minutos junto a su pareja. En declaraciones a ‘Primer impacto’ de Univisión, empezó contando que aquel día negro fue como cualquier otro, hasta que llegó la fatal noticia.

“Llegamos a ver a un doctor, un dermatólogo y en un momento me dijo que iba a entrar al carro porque tenía una molestia en el pecho y entró al carro y luego, en menos de 5 minutos, su amiga entró corriendo y dijo que ya había colapsado y esa fue la última vez que la vimos con vida”, dijo.

ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE VIDA DE DANIELA RODRÍGUEZ

El viudo de Daniela Rodríguez, vuelve al día en que perdió para siempre a su amada. Él recuerda que cuando se encontraban en Aguascalientes, tierra natal de la chica reality, aprovecharon para ir a la consulta médica. Cipion, cuenta todo esto, con el rostro de quien aún no supera la muerte de un ser querido, y que presuntamente nunca podrá hacerlo.

“Lamentablemente todas las emociones vividas al llegar a México, su corazón no lo pudo soportar y le dejó de funcionar, lamentablemente. Fuimos a conocer a la familia y al tercer día de estar en México entonces sí, lamentablemente, se me va”, contó.

Univisión Digital trae otro testimonio, y es el del doctor que atendió a Rodríguez. David Poletti confiesa que ella había llegado a visitarlo para atenderse por un problema en el cuero cabelludo.

“Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento”, indicó el galeno.

Esta tragedia golpeó tanto a Cipion que hasta ahora no puede volver al lugar donde vivía con la joven, por lo que en la actualidad vive en la ciudad de Nueva Jersey junto a su hermano. “No he podido entrar porque todavía no se me hace nada fácil entrar y revivir tantos recuerdos bonitos. La parte más difícil la viví al dejarla en México, pero la dejé con su familia y con un pueblo que siempre la amó”, finalizó.

¿CÓMO ERA EL ESTADO DE SALUD DE DANIELA RODRÍGUEZ DE “ENAMORÁNDONOS?

Daniela Rodríguez había utilizado sus redes sociales para contar a sus seguidores que no tenía nada grave en su salud, con fotografías en la que aparecía sin cabello. Esto hizo sospechar a más de un fan de que ella trataba de no preocuparlos por su estado.

“Se le dijo que de Nueva York me mandara por correo electrónico sus resultados. Ellos venían de Pedregoso, Zacatecas, porque el señor dominicano vino a conocer a su familia”, explicó el médico Poletti, quien aclaró que no se hizo ningún tratamiento ni aplicación de medicamentos, “no se hizo más que la revisión clínica”.