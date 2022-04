Fueron casi 20 años de relación sentimental los que tuvieron el reconocido actor William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez. Durante bastante tiempo a esta pareja se le consideró como una de las más sólidas y queridas en el ambiente artístico, pero a inicios del 2022 decidieron tomar caminos separados para sorpresa de muchos. Los que algunas personas se han preguntado es ¿por qué nunca se casaron?

MÁS INFORMACIÓN: Los personajes más famosos que realizó William Levy en telenovelas

La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez inició en el 2002 cuando ambos pertenecían al reality show de Telemundo “Protagonistas de telenovela”. Ese fue el escenario propicio para que el amor los envolviera.

Producto de su relación amorosa nació su primer hijo, en el 2016, al que llamaron Christopher. Todo marchaba bien entre los dos pero fue en el 2009 cuando se oyeron rumores de que el actor habría salido con Jacqueline Bracamontes con quien trabajó en latelenovela “Sortilegio”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron una pareja muy querida por los fans (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Tras ello, la pareja William-Elizabeth continuó su relación y al año siguiente (2010) vieron nacer a su hija, Kailey. Con el pasar del tiempo se volvieron a oír rumores de un posible alejamiento entre ambos, pero fue en febrero del 2022 cuando William Levy anunció su separación definitiva con Elizabeth Gutiérrez, según lo revelaron por aquel entonces People en español y Divinity.

A pesar que estuvieron varios años juntos nunca llegaron a contraer matrimonio. Esto llamó mucho la atención de los fans del recordado actor cubano.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez junto a sus dos hijos (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

¿POR QUÉ WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ NUNCA SE CASARON?

Desde que iniciaron su relación sentimental William Levy y Elizabeth Gutiérrez demostraron lo mucho que se amaban y así transcurrió con el pasar de los años. A pesar de ello, nunca llegaron a pisar el altar.

Según informó mdzol la reconocida actriz siempre quiso casarse con el artista cubano, pero con el paso del tiempo fue renunciando a ese sueño.

“Antes sí quería, y yo estaba como ‘Vale, ¿cuándo nos vamos a casar?’. Pero ya ni lo pienso”, expresó Gutiérrez por aquella oportunidad en una entrevista al programa ‘The Break at Programa 7′ en Univisión.

Elizabeth Gutiérrez también ha demostrado su talento para el modelaje (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

El referido portal también asegura que Elizabeth Gutiérrez ya no insistió en esto ante la llegada de sus dos hijos a quienes consideró el vínculo para sentirse unida con Levy.

“Ya me siento casada, la verdad. Creo que el mayor compromiso es una familia, mucho más que un matrimonio”, anotó.

Elizabeth Gutiérrez ha participado en importantes producciones televisivas (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Pero William Levy también dio su punto de vista, en el 2019, sobre este tema indicando que nunca contrajo matrimonio debido a que le gusta sentir que está en un lugar porque así lo desea y no porque sea una obligación. También piensa que si dos personas están juntas es por algo que les nace libremente.

“Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre”, precisó.