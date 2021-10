Cuando uno menciona el nombre de Úrsula Corberó, nuestra mente rápidamente la asocia con “La casa de papel”, y es que durante cinco temporadas la actriz española dio vida a Tokio, uno de los personajes más queridos de la serie de Netflix. Si bien ahora la intérprete goza de fama y popularidad, quizás muchos de sus seguidores no saben por todo lo que pasó para llegar hasta donde está.

Cuando faltaba mucho para el final de “Money Heist”, los fanáticos de la serie de Netflix le pedían a la producción española que realice algunos Spin-off de personajes en específicos. Entre ellos, por su puesto, figuraba el de Silene Oliveira, o como los seguidores de la máscara de dalí la conocen; Tokio. Sin embargo, lo que quizás algunos realizadores desconocen, es la vida misma de la intérprete, la cual bien podría servir para realizar un largometraje.

Cabe resaltar que Netflix ha sido pieza clave del meteórico ascenso que tuvo Úrsula Corberó en los últimos 5 años, pues desde que la plataforma de streaming puso la serie española a vista de los ojos de todo el mundo, la popularidad de la actriz empezó a subir como la espuma. Con ello, los contratos y propuestas de trabajo no demoraron en llegar, algo que quizás en esa infancia llena de carencias, siempre anhelo.

Úrsula actualmente es pareja del también actor Chino Darín, hijo del consagrado artista argentino, Ricardo Darín. Ambos estuvieron separados por mucho tiempo, desde que se desató la pandemia, pero al finalizar las grabaciones de “La casa de papel”, la española viajó hacia Argentina para poder reencontrarse y así pasar mucho más tiempo con él, como lo hacen saber a través de sus redes sociales.

¿CÓMO FUE LA INFANCIA DE ÚRSULA CORBERÓ EN ESPAÑA?

Muchos desconocen la infancia y adolescencia traumática que vivió Úrsula Corberó; más allá de que en redes sociales siempre la hemos visto con una sonrisa y positividad que hasta contagia.

Lo que ha logrado en base a esfuerzo, hoy en día es mucho más valorado por Úrsula, sobre todo cuando le echa una mirada al pasado y recuerda todas las dificultades económicas por las que tuvo que pasar. Eso le hace no perder el norte y, menos se deja llevar por lo efímera que es la fama.

En una de las poquísimas entrevistas que Corberó brindó a los medios, deja ver que no olvida de dónde viene y sobre todo demuestra lo aprendido en un seno familiar lleno de principios y valores.

“Vivíamos a 62 kilómetros de Barcelona y mi madre no tenía coche ni carné (de conducir), hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y allí cogíamos un tren que nos dejaba en Barcelona. Después, metro. Las colas de los castings de publicidad eran infernales y durante un año no me cogieron para ningún anuncio, pero quien la sigue la consigue”, contó la afamada ‘Tokio’.

¿DÓNDE NACIÓ ÚRSULA CORBERÓ?

La actriz española, fanática de Penélope Cruz, nació en un pueblito de Barcelona llamado San Pedro de Vilamajor, donde habitan poco más de 4 mil personas. Por lo pequeño que es el lugar, todo el mundo la conoce, aunque en esos primeros años algunos chismes hacían pasar malos ratos a Corberó.

El padre de Úrsula, Pedro Corberó, tiene una vida dedicada a la fabricación y venta de muebles. En su pequeño taller fue forjando un negocio, que en un principio no le alcanzaba para mantener a toda la familia, por lo que su esposa, Esther Delgado tuvo que apoyar y también empezar a trabajar para así conseguir otro ingreso.

Como en toda familia, los Corberó hicieron esfuerzos denodados para poder pagarle la carrera de actuación a Úrsula y así cumplirle su sueño. El objetivo de Pedro y Esther era que su hija sea feliz y evite tener que pasar los malos ratos que ellos vivieron.

LA HERMANA DE ÚRSULA QUE NO LLEVA SU APELLIDO

Otro dato que quizás muchos de los seguidores de Úrsula Corberó no saben es que tiene una hermana mayor, la cual tiene el nombre de Mónica Delgado, que pese a ser hijas del mismo padre, llevan el apellido paterno distinto. Ella explica el motivo de este caso extraño:

“Mi madre se quedó embarazada de mi hermana con 17 años. Cuando le empezó a asomar la barriguita pasó a ser la peste del barrio, se quedó sin amigas y aún siendo una estudiante brillante la echaron del colegio porque era un mal ejemplo para las demás niñas”.

La mentalidad conservadora a la que fueron sometidos Esther y Pedro hizo que la pareja fuera separada y ambas familias impidieron que se vieran por más tiempo. Años más tarde los padres de Úrsula pudieron reencontrarse y así retomar lo que tenían antes de que naciera Mónica.