Su nombre completo es Elizabeth Arkham Asylum, pero se le conoce como el Manicomio de Arkham, o Asilo Arkham, que funge como un hospital psiquiátrico y prisión en la mítica ciudad Gótica, protegida por Batman.

En este lugar es a donde van a parar la mayoría de enemigos con perturbaciones mentales que tiene Batman, tales como el Joker, Harley Quinn, Dos Caras, el Espantapájaros y casi todos los que se han atrevido a desafiar al murciélago.

Se sitúa en las afueras de la ciudad de Gótica y en la época victoriana era la casa de su creador, Amadeus Arkham, quien irónicamente se convirtió en un interno más.

Además, es la locación principal de muchos eventos importantes no solo en la historia de Batman, sino de DC en conjunto. Muchas historietas, películas y videojuegos lo tienen como escenario importante.

Pero, de dónde vino la idea de la mítica institución mental, protagonista de muchas de las historias del querido Batman.

Su origen es atribuido al mítico Denny O’Neil en DC Cómics, quien fue el primero en introducir este asilo en los años 70, sin embargo, la idea no fue suya. El origen del nombre viene en honor al pueblo de Arkham, un pueblo que es recurrente en las obras del escritor H. P. Lovecraft.

El guionista Jack C. Harris era fan de este escritor, y la idea viene de The Thing on the Doorstop de 1937, historia publicada en la revista pulp, Weird Tales ambientada específicamente en un sanatorio en la ciudad de Arkham. Así lo explicó el mismo Harris en una entrevista con WTV-Zone.

“También tengo que hacer esta afirmación. He presentado este reclamo antes y la gente dice que es un reclamo, pero puedo probarlo. Creé Arkham Asylum. La historia es así: por supuesto, Arkham Asylum no fue creado por nadie en DC, fue creado por HP Lovecraft. Arkham Asylum es donde van todos los locos que fueron enloquecidos por los dioses mayores de Lovecraft”, relató Harris.

Referenia a Harris, quien dio la idea para la creación del Asilo Arkham.

“No es nada que se le haya ocurrido a nadie en DC. Pero durante una de esas veces que Denny O’Neil vino a visitarme y hablar en mi curso universitario, recuerdo que estábamos cenando. Siempre llevábamos a nuestros invitados a cenar. Así que estaba hablando con Denny y le dije: «Denny, sabes que los criminales como Two-Face y el Joker no deberían ser simplemente encarcelados. Están locos. Deberían estar en un manicomio. Y qué mejor que Arkham Asylum de las historias de Lovecraft?”, agregó.

La idea fue del agrado de O’Neil, quien lo introdujo en las historias de Batman de su autoría en 1974. Incluso, en la historia en donde se menciona por primera vez a Arkham Asylum se puede encontrar una referencia a Harris:

“Si lo miras, si lo lees, la historia involucra a Two-Face siendo sacado de Arkham Asylum. El tipo que lo saca es un militar llamado John Harris. Y esa es la punta del sombrero de Denny O’Neil para mí por la idea de Arkham. Ahora creo que fue Len Wein quien retomó esa idea y luego amplió toda la historia de Arkham. Pero Denny lo hizo primero en ese número de Batman y yo fui quien le dio la idea. Cada vez que veo Arkham Asylum me vuelvo loco”, relata Harris.

