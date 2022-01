Gracias al tremendo éxito de la cinta de Spider-Man: No Way Home, en la cual pudimos ver la fascinante unión de tres mundos con cada actor que interpretó a Spider-Man en este siglo, se desató un gran interés por lo que pudieron ser las sagas de cada uno previo a los reboots.

Ahora, se ha revelado que la continuación de la saga de Spider-Man protagonizado por Tobey Maguire estaba muy cerca de darse, pues incluso ya había un guión escrito para la cinta.

Luego de que la tercera entrega en 2007 no cause la misma emoción entre los fans, por lo que no fue un éxito completo pese a la taquilla recaudada, Sony decidió reiniciar al personaje con Andrew Garfield como protagonista.

Sin embargo, ya había un guión para la realización de una cuarta entrega, como lo ha revelado el guionista James Vanderbilt.

“¡Sí! Entonces… Spider-Man 4, teníamos un guión completo listo para funcionar y, como suele ser el caso cuando eres un escritor de largometrajes en activo, trajeron a otros grandes escritores para mejorarlo. Cambiaron algunas cosas, y creo que un año después, llegaron a un punto en el que, y no sé por qué, llegaron a un punto en el que decidieron que ese no era el camino que iban a seguir”, comentó.

Por otra parte, mucho se ha dicho obre el conflicto que hubo entre el estudio de cine con el director Sam Raimi, pues prácticamente se vio obligado a introducir al personaje de Venom, algo que fue muy complicado y que no terminó de converncer a los fans de Spidey.

Además, Tobey Maguire reconoció que no estaba muy cómodo con seguir interpretando al héroe en el cine. Ahora han regresado y podemos verlo en Spider-Man: No Way Home, una película que ya ha recaudado más de 1.546 millones de dólares en todo el mundo.