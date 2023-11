¿Te quedaste con ganas de ver más? “Five Nights at Freddy’s”? El estudio Blumhouse, especializado en cine de terror (habiendo distribuido cintas clásicas como Actividad Paranormal, La Noche del Demonio, La Noche de la Expiación, M3gan y Five Nights at Freddy’s), acaba de estrenar el tráiler de su última cinta: Imaginario: juguete diabólico.

La película parte desde una pregunta interesante, una que muchos nos hemos hecho: ¿Son los amigos imaginarios fruto de la imaginación o hay algo más aterrador debajo de esto? La cinta desea resolver estas dudas.

La historia se centra en Jessica (DeWanda Wise), quien se muda de nuevo a su casa de infancia junto a su familia. Su hijastra menor Alice (Pyper Braun) desarrolla una extraña fijación por Chauncey, un oso de peluche que encuentra en el sótano. Alice emprende con el muñeco juegos que empiezan siendo inocentes y se vuelven cada vez más siniestros.

A medida que el comportamiento de Alice se vuelve más y más preocupante, Jessica interviene solo para darse cuenta de que Chauncey es mucho más que el oso de peluche que creía que era.

Imaginario: juguete diabólico es dirigida por Jeff Wadlow, responsable de películas como Kick-Ass 2 y El espíritu de Bridge Hollow. El elenco, por su parte, cuenta con Betty Buckley (Carrie), DeWanda Wise (Jurassic World: Dominio), Verónica Falcón (Perry Mason), Matthew Sato (High School Musical) y Dane DiLiegro (American Horror Stories).