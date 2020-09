Durante años, los fans han bromeado con el hecho de que la franquicia de “Rápidos y Furiosos” se ha hecho tan extravagante, que a nadie le sorprendería que Toretto y su familia llegaran al espacio a hacer sus típicas carreras callejeras. Ahora, la misma Michelle Rodriguez confirmó que efectivamente esto sería una realidad en “F9”.

Sin embargo, esta no sería la única acción increíble que la saga presente en la pantalla grande. Ya en el pasado han sucedido cosas sorprendentes como la famosa lluvia de autos que sucedió durante “The Fate of the Furious”, la cinta del 2017 que también fue llamado como “F8”.

Esta escena se vio tan extravagante en el cine que muchos espectadores afirmaron a ciencia cierta que había sido producida en post-producción. La simple idea de tener decenas de autos caer al vacío para una destrucción segura era demasiado irreal como para pensar que lo hicieron realidad.

Pero así fue. En su lucha contra la ciber terrorista Cipher, interpretada por Charlize Teron, la familia de Dominic tuvieron que enfrentarse al protagonista de la franquicia y una lluvia de autos manejados a control remoto que se cayeron en aquella escena increíble frente al Ministerio de Defenza ruso. ¿Cómo fue posible? Screenrant tiene la respuesta.

LA LLUVIA DE AUTOS EN “THE FATE OF THE FURIOUS” FUE VERDADERA

La lluvia de autos en "The Fate of the Furious" fue real (Foto: Universal Pictures)

La secuencia se ve increíblemente realista desde cada ángulo, y eso es porque es real. “The Fast Saga” ha destruido muchos autos a lo largo de su historia y, en este caso, el equipo de producción reunió varios autos reales, muchos de ellos modelos de alta gama, y los colocó cuidadosamente cerca de las ventanas de varios pisos de un estacionamiento.

Cada automóvil se colocó en una rampa y se amarró a una caída de peso que se instaló para liberar el automóvil con un ligero retraso en relación con el resto. Luego procedieron a liberar todas las caídas de peso, haciendo que los autos cayeran por el borde en la caravana de abajo.

Los autos que caían apuntaban a un objetivo en particular en el suelo y se programaba cuidadosamente para que cayera en una secuencia que evitara que oscureciera a los demás. Algunos de ellos fueron arrojados desde una grúa que estaba mucho más alta que el estacionamiento.

Si bien la franquicia no tiene problemas con el uso de CGI para las escenas, se mantuvo al mínimo en “The Fate of the Furious”. Junto con la pirotecnia y varios extras corriendo por el área, la explosión resultante no necesitó mucha ayuda digital para convertirse en una de las secuencias visualmente más impactantes de la franquicia.

Como si no fuera suficiente, el director F. Gary Gray, el coordinador de acrobacias Andy Gill y el supervisor de efectos especiales JD Schwalm dispararon a una pila de autos en la calle para realzar el caos. Como tenían que hacer que valiera la pena el riesgo, instalaron varias cámaras en ubicaciones estratégicas.

Algunas de ellas estaban montadas en los autos, algunas estaban suspendidas de cables especiales que colgaban del edificio, al menos una de ellas estaba sujeta a un dron volador y otras estaban en el suelo cerca del sitio de las explosiones para conseguir todas las tomas posibles de esa increíble acción.

La parte más impresionante de “The Fate of the Furious” incluyó una carrera contra un submarino nuclear en un lago ruso helado. Sin embargo, el compromiso de la película con el realismo en la secuencia de la lluvia de autos hizo que sea un espectáculo más atractivo para la vista de los espectadores

Si bien la franquicia es a veces criticada por ir demasiado lejos, nadie puede negar la calidad de la producción o el compromiso detrás de esta escena que dio mucha impresión cuando la película se estrenó en los cines. ¿Qué otras cosas locas harán para “F9”? Tendremos que esperar al 2021 para saberlo.

