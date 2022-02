Luego de que Venom llegara al UCM por medio de Spider-Man: No Way Home, muchos realmente tienen expectativas por ver a un simbionte en este universo proncipal, más aún con todo lo que se viene en la nueva película de Doctor Strange, pero, ¿qué pasa si te decimos que ya hay un simbionte en el UCM?

Es verdad, y sucedió en Eternals, película que se estrenó antes de No Way Home y que no ha sido del todo bien recibida por la crítica. Tal parece que muchos no recuerdan lo que ocurrió en una de las escenas post créditos tan famosas en las películas de Marvel.

Aparte de un nuevo grupo de héroes, en esta película también presentaron a los desviantesy a Dane Whitman, interpretado por Kit Harrington, quien en los cómics e el Caballero Negro, portador de la Espada de Ébano.

Esto en la escena postcrédito en donde se escucha la voz de Blade mientras Dane Whitman abría una caja y estaba listo para tocarla, continuando así con el legado de su familia. La espada reacciona de una forma muy peculiar cuando Dane está a punto de tocarla. Casi como si fuera un simbionte.

Quizá esta sea una primera interpretación de lo que puede ser algún simbionte para el UCM, sabiendo que esto sucedió previo a los sucesos de No Way Home, donde una porción de el Venom de Tom Hardy se quedó en el universo de Tom Holland y los Vengadores.

Según Knull, un dios sobrenatural de la oscuridad y creador de simbiontes como Venom, la Espada Ébano es un arma divina simbiótica con el potencial de destruir mundos. Sólo aquellos de corazón impuro pueden empuñarla, extrayendo sus emociones negativas hasta que se vuelven locos por la violencia.

