El mes más aterrador arranca con una historia de espanto “La Noche de los Desaparecidos”, que llega a las salas de cine desde este 3 de octubre. Los fanáticos de las antologías y el terror serán atrapados con esta cinta sangrienta y perturbadora que sigue una serie de desapariciones que tienen lugar en un pequeño pueblo.

La historia se inicia en una tranquila calle suburbana donde está estacionada una patrulla de policía que tiene una huella de mano ensangrentada en la ventana. Todo parece indicar que algo siniestro está sucediendo, sin embargo, aparece una mujer policía que asegura que todo está bien, pero la realidad sería que guarda un secreto aterrador: es la sheriff del pueblo y una asesina en serie.

Esta película de terror muestra una tormentosa noche de Nochebuena. La sheriff del pequeño pueblo (Meredith Thomas) recibe la visita de una mujer misteriosa (Jill Awbrey) que relata una serie de historias extrañas relacionadas con personas desaparecidas. A medida que sus historias comienzan a desarrollarse, el arrogante oficial de policía gradualmente comienza a perder la calma.

Los actos depravados de la tranquila ciudad cobran vida; evocando vibraciones de una inquietante llamada telefónica, un misterioso heladero, un amigo desaparecido y promesas incumplidas con nefastas repercusiones.

Tanto perturbadoras como inquietantes, la realización más aterradora de “La Noche de los Desaparecidos” puede ser que el monstruo detrás de ellas está mucho más cerca de lo que cualquiera piensa.

Del galardonado cineasta Samuel González Jr. (The Retaliators) y los productores de The Gallows, “La Noche de los Desaparecidos” es una antología de cuatro historias y cuenta con un elenco increíble, encabezado por los íconos del terror Bill Moseley (House of 1000 Corpses, Night of the Living Dead) y Jenna Kanell (Renfield, Terrifier), la película también está protagonizada por Gigi Gustin, Meredith Thomas, Sheila Ball, Justin Miles y Stephon "Swerve" Strickland.

“La Noche de los Desaparecidos” se estrena este 3 de octubre en todos los cines peruanos y es una historia que forma parte de la realidad de muchos países, solo en el Perú en dos meses del 2024 se reportaron cerca de 3 mil 295 personas desaparecidas y algunas nunca son encontradas.

