Buenas nuevas para el Universo DC. Tras meses de búsqueda, James Gunn ya encontró un Superman y Lois Lane para llevar a cabo la nueva era del universo cinematográfico de DC.

Según información dada para The Wrap, David Corenswet será el nuevo Superman. Este actor principalmente ha aparecido en series como House of Cards, The Politician, Instinct y Pearl. Para el papel de Lois Lane, mientras, se ha eligido a la actriz Rachel Brosnahan, quien ha aparecido en La maravillosa señora Maisel, Gossip Girl, CSI: Miami, House of Cards, Grey’s Anatomy y Orange Is the New Black. También actuó en películas como El espía inglés, Espías con disfraz, Día de patriotas y La hora decisiva.

No son completos desconocidos, puesto que tanto Corenswet como Brosnahan han destacado anteriormente en el mundo del entretenimiento. Corenswet fue aclamado por la serie The Politician, mientras que Brosnahan ha ganado un Emmy de “Mejor actriz principal en una serie de comedia” por su papel en La maravillosa señora Maisel. Aquí abajo un post de Twitter mostó a los nuevos actores.

David Corenswet y Rachel Brosnahan.

Hay muchas expectativas para Superman: Legacy, viendo que la taquilla para The Flash fue menos de lo esperado y el futuro de DC se siente incierto. James Gunn, quien ha consolidado un nombre para sí mismo por su trabajo en Marvel, le tiene fe a su nueva visión que tiene en mente para DC.

Superman: Legacy saldría en principio el 11 de julio de 2025.