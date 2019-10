George Lucas estrenó la primera cinta de “Star Wars” en mayo de 1977 y jamás imaginó el cambio que le daría al cine de ciencia ficción.

Harrison Ford, Ewan Mcgregor, Mark Hamill, Carrie Fisher, Samuel L Jackson y Liam Neeson son solo algunos de los actores que se han inmortalizado en la saga de "Star Wars". Disney, dueña de la franquicia desde el 2012, viene buscando nuevas figuras para sus próximas producciones.

Según el portal We Got This Covered, Lucasfilm estaría detrás de Gal Gadot para que protagonice una nueva película de “Star Wars”.

La información indica que Brie Larson, “Capitana Marvel”, también estaría en el futuro proyecto de la saga espacial.

Gal Gadot se encuentra involucrada en el rodaje de "Wonder Woman 1984" y pronto empezará la producción de la adaptación de Kenneth Brannagh de "Muerte en el Nilo".

Como se recuerda, el estreno de “Wonder Woman 1984” estuvo programado para noviembre del 2019. Patty Jenkins, directora de la película, indicó que la cinta vería la luz el 5 de junio del 2020