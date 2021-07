“Rápidos y furiosos 9” está llena de easter eggs, estos pequeños detalles que esconden un gran significado y que solo los más fanáticos pueden descubrirlos. “F9” tiene mucho material para extraer a lo largo de la historia de la rebautizada ‘The Fast Saga’ y el hecho que trate específicamente el pasado invisible de Dom, Letty y Mia, hace que abra más oportunidades para hacer referencia a las raíces de la historia.

Para empezar, “F9” incluye varias referencias que son fundamentales para la trama de la película. La escena de flashback de apertura de Dom, Jakob y el padre de Mia muriendo en un accidente de carrera es exactamente como se describe en la película original, al igual que el asalto de Dominic al conductor responsable. También se revelan los orígenes del Charger de la familia Toretto, en el que el protagonista y su hermano trabajaron con su padre. Además, él continúa conduciendo variaciones del modelo del auto en la novena entrega, como lo ha hecho a lo largo de la franquicia.

Más allá de la historia principal, hay aún más easter eggs escondidos en “Fast and Furious 9”. Los personajes antiguos regresan o se mencionan de pasada, los autos nuevos se remontan a películas anteriores y hay algunos momentos que son paralelos al pasado de manera divertida.

“Rápidos y furiosos 9” está llena de easter eggs, estos pequeños detalles que esconden un gran significado y que solo los más fanáticos pueden descubrirlos (Foto: Universal Pictures)

EASTER EGGS Y REFERENCIAS EN “FAST AND FURIOUS 9”

NOMBRE DEL PADRE DE DOM

En la secuencia de apertura de la película, finalmente se revela el nombre del padre de Dom: Jack Toretto. Por sí solo, esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad se eligió por una razón específica. En “Rápidos y Furiosos 6”, nace el primer hijo de Brian y Mia; un hijo, llamado Jack; en honor a su abuelo. Es un pequeño detalle, pero divertido para los fanáticos de toda la vida.

LA TRIPULACIÓN DE “TOKYO DRIFT”

“Furious 7” trajo de vuelta a Sean Boswell de Tokyo Drift en un pequeño cameo, pero “F9” expande su papel en la franquicia de manera mucho más significativa. La nueva película no solo trae de vuelta a Sean, sino también a otros miembros del equipo de Tokyo Drift: Earl y Twinkie. Su papel en la película no es grande, pero es lo suficientemente como para incluir algunas referencias divertidas.

Primero, su nuevo trabajo, probar motores de cohetes en automóviles, recuerda el clímax de “Tokyo Drift”. En esa película, el equipo puso un motor Nissan RB26 en un Ford Mustang clásico, convirtiéndolo en un auto de deriva. Obviamente su profesión es un poco más extrema, pero es gracioso que la vieja tripulación ahora se gane la vida dando a los autos motores que definitivamente no deberían tener.

También hay un momento divertido cuando Twinkie conoce por primera vez a Tej y Roman. Cuando los dos últimos llaman a Twinkie por su nombre de “Tokyo Drift”, él se opone y explica que ya no se hace llamar así. Esto es en parte solo una broma sobre el nombre divertido de principios de la década de 2000 del personaje, pero también parece un guiño intencional a Bow Wow, quien interpreta a Twinkie. Cuando actuó por primera vez en la franquicia, el rapero se llamaba Lil ‘Bow Wow, un nombre que más tarde cambió a Bow Wow. Twinkie objetando su antiguo nombre parece una referencia intencional a este cambio.

El equipo de Tokio Drift regresó a la novena película de Rápidos y furiosos (Foto: Universal Pictures)

EL AGENTE MICHAEL STASIAK

Después de sus aventuras en el primer acto en Centroamérica, la tripulación se reagrupa en una de las antiguas bases secretas de Mr. Nobody . Por supuesto, transportar a toda una tripulación con automóviles y equipo no es fácil, por lo que Dom tuvo que pedir un favor a un antiguo asociado: el agente del FBI Michael Stasiak. El oficial apareció por primera vez en “Fast & Furious”, como colega de Brian antes de que este último agente se volviera deshonesto para sacar a Dom de la prisión.

Stasiak regresó en “Fast & Furious 6”, donde ayudó a Brian a infiltrarse en una prisión para obtener información de Arturo Braga. En “F9”, tiene una cicatriz visible en la nariz, una referencia a las dos veces que Brian le rompió la nariz en las películas anteriores.

BUDDY BEBIENDO CORONA

“Fast and Furious 9” presenta un nuevo personaje del pasado de Dom, Buddy, quien una vez fue el mecánico y amigo cercano de Jack Toretto. El personaje principal regresa a él para obtener información sobre Jakob, y mientras está allí, el viejo amigo de su padre le ofrece una Corona.

En la primera película de la franquicia, Dom le deja en claro a Brian que la familia Toretto es leal a Corona en todas sus hazañas, y el hecho de que Buddy también favorece a la marca es un divertido easter eggs.

EL TIEMPO DE MAGDALENE SHAW EN PRISIÓN

Cuando Dom se reúne con Magdalene Shaw en “F9”, hace una referencia a que ella acaba de cumplir una condena en la cárcel. Esta es una referencia a su papel en el spin-off de 2019 “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”. En esa película, su hijo Deckard y su hija Hattie la visitan en la cárcel, donde Magdalene revela que le quedan dos años de sentencia. Sin embargo, sus hijos la dejan con un paquete misterioso, que se supone que es un medio de escape.

Cuando Dom se reúne con Magdalene Shaw en "F9", hace una referencia a que ella acaba de cumplir una condena en la cárcel (Foto: Universal Pictures)

LOS HÁBITOS DE HAN

Después de años fuera y toda una campaña online de los fans para traerlo de vuelta, Han finalmente regresa a “Rápido y Furioso” en “F9”. Y, por supuesto, no sería él sin algún tipo de bocadillo en la mano. “Fast Five” reveló que este personaje solía ser un gran fumador y que come para sustituir los cigarrillos desde que dejó de hacerlo. La película no oficial de la precuela de Han de Justin Lin “Better Luck Tomorrow” lo muestra cuando todavía fumaba varios paquetes al día. Claramente, fingir su muerte no ha afectado en absoluto los hábitos alimenticios de Han, ya que todavía está masticando en la novena entrega.

EL PERSONAJE DE CARDI B

Desde la primera película, “Fast and Furious” ha tenido la tradición de presentar a artistas de hip hop en papeles invitados. Y “F9” no sería la excepción. Es así que se dio un cameo del rapero Cardi B, quien interpreta al nuevo personaje Leysa, una criminal y estafadora que se hace pasar por un operativo de Interpol para salvar a Dom de Jakob y Otto. Mientras habla con Leysa, Toretto hace referencia a ellos robando aceite juntos en la República Dominicana, una alusión al comienzo de la franquicia. Luego se explica revelando que Leysa es la hermana de Cara Mirtha, parte de la tripulación de Dom durante su tiempo en la República Dominicana que tuvo una relación de corta duración con Han. Se confirma que Cardi B regresará como Leysa en “Fast and Furious 10”.

EL ORIGEN DE SANTOS Y LEO

Una de las escenas de flashback en “Fast and Furious 9” muestra el tiempo de Dom en prisión después de su asalto a Kenny Linder. Mientras trabaja en un automóvil en el taller de la prisión, Dom se encuentra con Santos y Leo, el dúo que apareció por primera vez en “Fast & Furious”. Aunque mucho más jóvenes, los dos se comportan de la misma manera que siempre lo han hecho, discutiendo como una pareja de ancianos. Es un easter eggs divertido y una excelente manera de mostrar cómo Dominic conoció a dos de sus amigos de toda la vida.

Una de las escenas de flashback en “Fast and Furious 9” muestra el tiempo de Dom en prisión después de su asalto a Kenny Linder. Mientras trabaja en un automóvil en el taller de la prisión, Dom se encuentra con Santos y Leo (Foto: Universal Pictures)

EL VIEJO MUSTANG AZUL DE JAKOB

Cuando Jakob Toretto entra en escena por primera vez en “F9” para robarle la primera mitad del Proyecto Ares a Dom, conduce un Mustang azul. Más tarde, cuando los flashbacks de la película lo muestran en las carreras callejeras cuando era joven, conduce una versión mucho más antigua de ese mismo auto. Es un detalle sutil, pero una gran adición a su caracterización. “Fast and Furious” siempre ha dado a sus personajes preferencias por diferentes tipos de autos y hacer de Jakob un hombre Mustang es un buen toque para dar cuerpo a su carácter.

LA TRIPULACIÓN ORIGINAL DE “FAST & FURIOUS”

Las escenas de flashback en “F9” se centran principalmente en Dom y Jakob, pero la escena de las carreras callejeras también incluye versiones jóvenes de varios otros personajes originales. Las versiones jóvenes de Mia y Letty son las dos más destacadas, pero también hay versiones jóvenes de Vince y Jesse escondidas entre la multitud. Esto agrega un poco de continuidad a la película original, al mismo tiempo que respeta al equipo original de Toretto.

LA CARRERA DE DOM Y JAKOB

Los flashbacks de “F9” culminan en una carrera de resistencia entre Dom y Jakob, con el futuro del hermano menor en juego. Dominic cree fervientemente que su hermano es responsable de la muerte de su padre, pero le da la oportunidad de quedarse en la ciudad si lo vence uno a uno. La carrera sobreviene y, si bien Jakob conduce bien, comete un clásico error: activar el nitro demasiado pronto. Dom espera y golpea el suyo al final, pasándolo en los últimos milisegundos para tomar el primer lugar.

Es exactamente la misma forma en que Dominic venció a Brian en su primera carrera, con Dom incluso pronunciando la misma frase de “demasiado pronto”. Al conectar las dos carreras de esta manera, “F9” muestra lo bueno que siempre fue el personaje principal, al mismo tiempo que rinde homenaje a las raíces de la franquicia.

DOM ES RESCATADO POR LETTY

En una de las secuencias de acción más absurdas de “F9”, Dom colapsa todo un túnel sobre sí mismo y un grupo de enemigos, enviándolo a caer al agua. Justo cuando parece que todo podría estar perdido, Letty salta y lo salva de ahogarse. En “Fast & Furious 6”, cuando está tratando de ayudar a Letty a recuperar su memoria, Dom menciona una historia de cómo ella quedó atrapada en un arrecife mientras nadaba de noche y explica cómo logró salvarla. La escena en la última película es un cambio sutil y agradable de esa historia, con Letty siendo la que salvó a Dom de ahogarse.

En una de las secuencias de acción más absurdas de “F9”, Dom colapsa todo un túnel sobre sí mismo y un grupo de enemigos, enviándolo a caer al agua. Justo cuando parece que todo podría estar perdido, Letty salta y lo salva de ahogarse (Foto: Universal Pictures)

EL TOYOTA SUPRA NARANJA DE HAN

Los autos en particular conducidos por la tripulación de “Fast and Furious” siempre han sido importantes, y eso sigue siendo cierto en “F9”, especialmente con respecto al nuevo vehículo de Han. En la escena de persecución final de la película, Han conduce un magnífico Toyota Supra 2020, adornado de naranja y negro. El tipo de carrocería y el esquema de pintura del automóvil se remontan al Mazda RX-7 que conducía en “Tokyo Drift”, pero esa no es la única referencia del vehículo.

Los fanáticos que han estado con la saga desde el principio recordarán otro icónico Supra naranja. En “Rápido y Furioso”, Dom y Brian construyen ese auto, que luego O’conner conduce en toda la película. Es el auto con el que compite con Toretto en el famoso salto al tren al final de la cinta, y es el auto que Brian le da a Dom para que escape. Al darle a Han un nuevo Supra naranja, “F9” rinde homenaje tanto a “Tokyo Drift” como a la primera película de la saga.

EL AUTO DE 10 SEGUNDOS DE DOM

Este easter eggs puede ser un poco más obvio, pero aún se pasa por alto fácilmente. Al final de “Fast and Furious 9”, Dom y Jakob olvidan sus problemas del pasado. Sin embargo, el tierno momento no dura mucho, ya que el hermano de Dominic sigue siendo un hombre buscado por la mayoría de los gobiernos del planeta. Para ayudarlo a escapar, Toretto le da a su hermano menor las llaves de su auto, diciendo que una vez le dieron un auto de 10 segundos como segunda oportunidad, y que se merece lo mismo. Esta conmovedora referencia al momento final de Dom y Brian en “The Fast and the Furious” es un gran detalle para los fanáticos.

LA CASA TORETTO RECONSTRUIDA

1327, la casa de la familia Toretto, finalmente regresa en “F9”. Sin embargo, no es la misma que antes. El espacio claramente todavía está siendo reconstruida, una referencia a que Deckard Shaw la bombardeó en “Furious 7”. Si bien ese evento no se menciona directamente en la nueva película, la imagen de la casa aún en construcción es un buen toque. También es una especie de metáfora visual de la reconstrucción de la familia Toretto, ya que Dom y Jakob terminaron su enemistad y comenzaron el proceso de reconstrucción de su relación, así como de su antiguo hogar.

EL NISSAN SKYLINE AZUL DE BRIAN

La toma final de “Fast and Furious 9” muestra un Nissan Skyline azul llegando a la casa de Toretto, un automóvil que cualquier fan reconocerá instantáneamente como el auto característico de Brian O’Conner. Es una manera perfecta de recordarles a todos que Brian O’conner todavía vive y es una pieza central del mundo ‘Fast’, incluso si ya no aparecerá en la pantalla después del trágico fallecimiento de Paul Walker. El Skyline es una gran muestra de respeto por un hombre que ayudó a hacer de la franquicia lo que es hoy, y es una hermosa nota con la que terminar “F9”.