Carolina Gaitán es una reconocida actriz y cantante colombiana que gracias a su talento ha participado en más de 20 exitosas producciones dentro y fuera de su país natal, siendo galardonada con los premios Tu Mundo de Telemundo. Si bien, alcanzó la fama por sus protagónicos en “Celia”, “Sin senos sí hay paraíso”, “Narcos”, “MalaYerba”, entre otros, la artista está más que contenta con el papel que tendrá en “Encanto”, la nueva película de Disney.

MÁS INFORMACIÓN: Qué se sabe de la muerte del hermano de Carolina Gaitán

Y no es para menos, pues la histrión nacida el 4 de abril de 1984 dará vida Pepa, una singular mujer que deleitará a todos en la pantalla grande. Mientras esperamos que el filme llegue a las salas de cine a partir del 24 de noviembre de este 2021, te contamos cómo es el personaje que dará vida la recordada Catalina Marín Santana.

¿QUIÉN ES PEPA, EL PERSONAJE DE CATALINA GAITÁN EN “ENCANTO”?

En la película de Disney “Encanto”, Catalina Gaitán le dará su voz a Pepa Madrigal, tanto en la versión original como en español. Su personaje es tía de Mirabel, la protagonista de la historia.

Asimismo, es una de las trillizas de Abuela Alma y está casada con Félix con quien tiene tres hijos: Dolores, Camilo y Antonio. Pepa se caracteriza por ser muy dramática y demasiado emocional, pero posee un don, al igual que el resto de su familia: sus emociones pueden controlar el clima.

En "Encanto", Pepa es una mujer dramática y demasiado emocional (Foto: Disney)

“Pepa es quien controla el clima a través de emociones y ella es demasiado nerviosa y demasiado dramática, entonces le cuesta más trabajo controlar sus emociones y por ende el clima y todos se ven perjudicados por eso, porque si ya está nerviosa, entonces llueve y truena y todo el mundo dice por favor para”, dijo la actriz en entrevista a Mundo Hispánico.

Carolina Gaitán califica a su personaje en “Encanto” como una mujer vulnerable, dulce, muy buena madre que adora a su esposo e hijos.

En una publicación del 8 de julio de este 2021, la actriz contó su nuevo proyecto. “Les comparto que soy la voz de Pepa, un personaje mágico en la versión en inglés de ‘Encanto’. Me siento increíblemente honrada y agradecida de ser parte de este profundo viaje con este increíble elenco de Disney, que muestra el verdadero realismo mágico de nuestra amada Colombia. No solo he realizado mi sueño desde niña siendo parte de ‘Encanto’, sino el privilegio de retratar la esencia por excelencia y los verdaderos colores de nuestra Colombia. ¡Todos están invitados a la magia de la Familia Madrigal!”, escribió en su Instagram.

Pepa Madrigal es la tía de Mirabel en "Encanto", película que llega a los cines desde el 24 de noviembre de este 2021 (Foto: Disney)

¿CÓMO FUE EL CASTING DE CAROLINA GAITÁN PARA DARLE VOZ A PEPA?

La también cantante contó que su primer casting lo realizó el 6 de marzo de 2020 en los estudios de Disney en Los Ángeles y después de un tiempo cuando le dijeron que iban a comunicarse con ella para hacerle algunas preguntas, lo primero que pensó fue que le consultarían sobre su carrera, pero fue todo lo contrario. “Me dicen: ‘Hola, ¿cómo estás? Oye, cuéntanos de tu infancia’”.

“Empecé a contarles que yo crecí con papá y mamá manejando un avión pequeño alrededor de la selva colombiana rodeada de mil animales, y estos señores fascinados me decían: ‘¿Cómo es posible?’. Luego me preguntaron por mi hermano, les conté lo que pasó con él, hasta que de repente termina el casting. Yo me dije: ‘Ahora sí me van a preguntar por mí, por mi parte profesional’, y no, pues me dicen: ‘Cántanos’, y bueno, canté y se acabó la audición. Lo siguiente fue: ‘Ya, quedaste”, dijo a Mundo Hispánico.

La emoción de la actriz cuando fue a su primer casting en Disney para "Encanto" (Foto: Carolina Gaitán / Instagram)

LA EMOCIÓN DE CAROLINA GAITÁN POR “ENCANTO”

Carolina Gaitán está muy feliz de haber obtenido un papel en la película de Disney “Encanto”, pero también porque se hizo un filme sobre Colombia.

¿DE QUÉ TRATA “ENCANTO”?

La nueva película de Disney cuenta la historia de una familia extraordinaria: Los Madrigal, quienes viven escondidos en las montañas de Colombia. Ellos están instalados en una casa mágica de un pueblo situado en un enclave maravilloso llamado “Encanto”.

La magia de “Encanto” ha dotado a todos los niños de la familia de un don único, desde la súper fuerza hasta el poder de curar, pero se ha olvidado de una niña llamada Mirabel, quien lamenta su desdicha.

Sin embargo, cuando ella se da cuenta que la magia que rodea “Encanto” está en peligro, decide que al ser la única Madrigal normal, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia.