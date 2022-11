Aunque ambas sean franquicias populares, Quentin Tarantino no tiene ningún interés en dirigir películas de superhéroes, ya sean de DC o de Marvel; aun si hay fans esperando que cambie de idea.

Según la entrevista dada a Los Angeles Times, para promocionar su libro Cinema Speculation, el director ha admitido claramente su falta de interés por el género: “Tienes que ser un empleado para hacer esas cosas. Yo no soy un empleado. No estoy buscando un trabajo.”

Aunque no dio muchos detalles, en su libro y en anteriores entrevistas el cineasta de Pulp Fiction comentó que, al igual que los directores antisistema de los años 60 esperaban el declive de las películas musicales; ahora ocurre lo mismo con los superhéroes y cineastas actuales. “La analogía funciona porque es un poder absoluto similar”, explica Tarantino.

“Por supuesto que me gustó Star Wars”, detalla al razonar sobre la naturaleza de las franquicias. “¿Qué no me iba a gustar? La película me llevó consigo por completo y simplemente estaba entusiasmado con los personajes... Cuando se encendieron las luces, me sentí como un millón de dólares. Miré a mi alrededor y tuve ese momento de reconocimiento, pensando ‘¡Guau! Que momento para el cine”. Ahora, sin embargo, “no es necesariamente mi tipo exacto de película favorita”, responde. “Al final soy más un tipo de ‘Encuentros en la tercera fase’, solo la idea más grande y Spielberg proponiéndose hacer una epopeya para la gente común, no solo para los cinéfilos. Pocas películas tuvieron el clímax que tuvo ‘Encuentros en la tercera fase’. Asombró al público.”

Pero la opinión de Tarantino no fue siempre tan negativa. Años atrás, para el estreno de los Odiosos Ocho, admitió que encontró interesante la idea una película de Luke Cage, ya que siempre fue uno de sus personajes favoritos. “Soy un gran fan”, admitió para Yahoo Movies. “Incluso consideré, después de Reservoir Dogs , hacer una película de Luke Cage. Pero acabé haciendo Pulp Fiction. Así que creo que quizá hice la elección correcta”.