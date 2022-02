Luego de muchos rumores, finalmente llegó la confirmación. Disney y Lucasfilm dieron a conocer que la próxima serie de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, se estrenará este 25 de mayo en Disney Plus.

La semana pasada ya se había adelantado, por medio de un directivo de la plataforma de streaming, el mes de estreno. Esto fue por error, pero hoy se confirmó el día exacto de su estreno.

Es una gran forma de festejar un mes que normalmente se asocia al universo de Star Wars, creación del gran George Lucas, por “May the 4th be with you”. La serie de este legendario maestro Jedi es de las más esperadas del año.

Ahora que se ha confirmado la fecha de estreno, es posible que el primer tráiler de la serie venga muy pronto, algo que sin duda elevará el hype de los fanáticos del universo de Star Wars.

Con ello entenderemos un poco mejor la narrativa y quizá algunos detalles adicionales sobre la serie, aún solo sabemos que esta se ambienta en unos 10 años luego de los evento de ‘La Venganza de los Sith’.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDR — Star Wars (@starwars) February 9, 2022

Gracias al arte conceptual oficial de Obi-Wan Kenobi fue posible saber que los Inquisidores tendrán protagonismo en la serie. Se trata de una agrupación de personajes cuyo objetivo es eliminar a los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66.

En el reparto encontraremos a Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

