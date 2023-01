Aunque el universo de Marvel ha pasado por altibajos en la última fase, la producción está interesada en dejar todas las bases en orden para las siguientes; entre ellas sería la introducción de algunos de los personajes más emblemáticos de la franquicia de superhéroes, los X-Men.

Aunque todavía no ha habido confirmaciones exactas sobre quiénes interpretarán a los mutantes, muchos fans tienen en mente distintas posibilidades (Tom Hardy para Wolverine, por ejemplo). Aunque una que está ganando momento y parece ganar más fanáticas cuanto más tiempo pasa es la de Giancarlo Esposito como el fundador de los X-Men, el Profesor Charles Xavier.

Aunque hay que declarar un detalle: aunque se vio a la figura del Profesor X en Doctor Strange 2, interpretado por Patrick Stewart (quien fue el actor del Profesor X en las anteriores películas de X-Men), no se confirmó que fuera el Xavier del Universo principal de las películas de Marvel, sino una variante; de los miles de universos que existen en esta franquicia. Según las leyes del Multiverso, en cada universo existe una versión alternativa de ti, solo con ciertas diferencias. Por lo tanto, todavía está en el aire quien podría interpretar al líder de los mutantes.

Por su parte, Giancarlo Esposito, en una entrevista con Jimmy Fallon, expresó su interés en intentar interpretar un personaje más heroico, si fuera dada la posibilidad. “Me encanta lo que hace Marvel. Me encanta que los fans quieran verme en este universo y propongan no solo un personaje, posiblemente Magneto, posiblemente el Señor Freeze [de Batman]. Y la mayor petición es Charles Xavier”, dijo. Aunque Esposito tiene un repertorio variado, en la mayor parte de su carrera ha interpretado a villanos, y estaría interesado en destacar en una franquicia con un personaje heroico.

“Mira, quiero interpretar a un tipo bueno. Charles es inteligente. Es bueno.”

Aunque asegura que todavía no hay nada concreto con Marvel, eso podría estar en el aire, ya que la franquicia tiene historial de guardar revelaciones y secretos para darle mayor sorpresa a los fans.

Patrick Stewart interpertó al Profesor X en las películas de 20th Century Fox en los años 2000 (Foto: 20th Century Fox)

“Siento que Marvel y yo podemos avanzar un poco. Amo lo que hacen. Amo la creatividad. Así que… ¿Quién sabe qué podría pasar? Sigan proponiéndolo.”

No se podría saber con exactitud, ya que a veces Marvel ha escuchado las voces de los fans, pero otras veces se han llevado por su propio instinto. Anteriormente, Esposito explica que ha hablado con anterioridad de este tema, como el año pasado en el TJH Superhero Car Show & Comic Con en Texas: “Todavía no he trabajado para Marvel. Estuve en una habitación con ellos y hablamos. Se ha hablado de Magneto, se ha hablado del Dr. Frío… Oh, Doom. Y está el Profesor X…”