Bill. Bastardos. Pulp. Incluso si no has visto ninguna película suya, su estilo te es familiar. Violencia y diálogos astutos. Desde el estreno de “Perros de la Calle” en 1992, Quentin Tarantino ha destacado en el mundo del cine no solo por su filmografía, sino por su descarada y honesta actitud. Aunque las críticas le han llovido, él siempre ha encontrado la manera de sobresalir y hacer lo que le apetece con sus filmes.

Según la revista Fotogramas, hace un año el director aclaró, en una entrevista para el programa de Howard Stern, la película suya que consideraría la “mejor”. El conductor le preguntó cuál de todas sus “criaturas” era su “favorita”.

Tarantino ladeó la cabeza, respondiendo de manera ambigua: “Durante años la gente me solía preguntar este tipo de cosas y yo solía decir que todas eran como mis hijas, blablabla...”

Y luego continuaba: “Luego pasé a decir que dependía del momento en el que me preguntasen... En un momento podía decir ‘Kill Bill’, en otro otra...” explicó.

El director por años no parecía estar muy seguro de su elección, pero todo ello cambió en los últimos años. Ya en esta última entrevista, pudo señalar su favorita: “Creo que ‘Érase una vez en... Hollywood’ es mi mejor película”.

Pero no muestra desinterés en sus otras cintas. El mismo director ha admitido que le encanta verlas una y otra vez. En sus palabras, adora sus cintas, y las hace en especial para él; pero invita al resto del mundo para que las vean con él.

Érase una vez en Hollywood.

Érase una Vez...

La cinta “Érase una vez en...Hollywood”, estrenada en 2019; trata sobre un periodo de transición para la industria cinematográfica, a finales de los años 60 en la ciudad de Los Ángeles. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una acabada estrella de un western televisivo, está luchando para poder todavía ser relevante en el mundo del cine. Contará con el apoyo de su doble de acción (Brad Pitt), mientras que la joven Sharon Tate (Margot Robbie), una prometedora actriz, acaba de mudarse cerca de su casa.

La cinta refleja una época transformativa en el mundo del cine, con varios personajes de la época representados en la película (Bruce Lee, Tate, o Roman Polanski). Era el inicio del cine de autor, dejando atrás las grandes producciones o cintas conservadoras de los años 50 y 60.