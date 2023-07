Una película que está en la mira de todos es Oppenheimer, del director Christopher Nolan (El Caballero de la Noche). La cinta narra sobre los orígenes de la bomba atómica, de la mano de su creador, J. Robert Oppenheimer. Cillian Murphy interpreta al personaje principal, y para poder representar su delgadez, el actor tuvo que someterse a una radical dieta.

Murphy dejó de comer, lo que llevó a que se marcasen más sus pómulos y se pronuncien más la cavidad de sus ojos. “Te vuelves competitivo contigo mismo, al punto que deja de ser saludable. No lo recomiendo”, explicó el actor.

Fue tan alarmante su rápida bajada de peso que su compañera de reparto, Emily Blunt, admitió que se preocupaba por su salud. “Él tenía un compromiso tan monumental. Y solo podía comer una almendra todos los días. Estaba tan demacrado”, explicó en el medio internacional Extra.

Según Murphy, las grabaciones eran constantes y el hecho de recorer de locación en locación no le dejaron pensar mucho en el hambre. La cinta llegó a rodarse en Nuevo México, la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, la Universidad de California, en Los Ángeles, y la Universidad de Princeton en Nueva Jersey.

“Es como si estuvieras en este maldito tren que solo está siendo bombardeado. Es bang, bang, bang. Duermes unas horas, te levantas y bang otra vez. Estaba corriendo en una energía loca y crucé un umbral en el que ya no me preocupaba por nada, ni siquiera la comida, pero era bueno porque el personaje era igual. Él nunca comía”, explicó para The Guardian. Murphy detalló que el verdadero Oppenheimer tampoco llegaba a comer: subsistía a base de cigarrillos y martinis dobles.

Para aquellos que ya pudieron ver la película, la mayoría admite que sintieron pavor tras ver la cinta.

“Algunas personas salen de la película completamente devastadas. No pueden hablar”, detalló el director, Christopher Nola, para Wired. “Quiero decir, hay un elemento de angustia que está en la historia y en las bases, pero el amor de los personajes, el amor en las relaciones es más fuerte de lo que nunca he hecho. Es una experiencia intensa, porque es una historia intensa. Hace poco le mostré la película a un cineasta que dijo que es una especie de película de terror. No estoy en desacuerdo”, explicó.