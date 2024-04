Hablar del ‘Club de los 27′ puede caer a menudo en el cliché, pero la infeliz coincidencia no deja de despedir misterio. Gente que encuentra el éxito joven, solo para después morir y no llegar a disfrutar de los frutos de su trabajo a pleno (Kurt Cobain, Janis Joplin y Jim Morrison son algunos de los ejemplos). No es inesperado, entonces, observar que el mundo del cine busque retratar cada cierto tiempo a algunas de estas figuras.

Ahora le toca el turno a Amy Winehouse, autora de canciones como “Valerie”, “Rehab” y “Back to black”. En la recién estrenada en cines Back to black vemos los orígenes de la cantante británica, desde cuando era una simple cantante de jazz, en su ascenso a la fama al obtener premios y elogios. Asimismo, seremos testigos de sus sufrimientos por amor.





"Back to Black" es una película biográfica que nos narra la vida de Amy Winehouse. (Foto: StudioCanal UK)





La actriz Marisa Abela interpreta a una figura icónica en uno de sus primeros papeles principales. En sí, llega a transformarse en Winehouse con efectividad, estando a la altura musical de la cantante, además de copiar su estrambótico maquillaje y peinado. Puede ser complicado el retratar a una estrella reciente de manera exacta y sin acabar en la parodia; sin embargo, Abela llega a manejar la tarea con bastante naturalidad.

La película toma un enfoque peculiar. Muestra el lado más inocente y melancólico de la cantante, lo que nos aleja de su figura polémica retratada por muchos años en los medios. Del mismo modo, no ignora el encanto de la fama, presentándola como algo atractivo a primera vista pero que poco a poco se va convirtiendo en algo fatídico. Para escapar del estrés del estrellato, la película ilustra gran parte de las emociones de la artista mediante su romance con su amante.









Aun así, Back to black sí puede llegar a parecer una versión algo edulcorada y desarrollada desde el punto de vista de un fan. Aunque la película menciona su pasado turbio con sus adicciones, quiere mostrar una imagen más carismática que el de una mujer en ruinas. Sin embargo, el problema de recaer en este tipo de enfoques es no llegar a presentar uno de los lados más atractivos de la vida de Winehouse: su proceso creativo. Nos quedamos con esas ganas.





DATOS

El 23 de julio de 2011, el guardaespaldas de Amy Winehouse la encontró muerta en su casa de Camdem Town en Londres con solo 27 años. La cantante perdió la vida en la cama a causa del consumo excesivo de alcohol.

la encontró muerta en su casa de Camdem Town en Londres con solo 27 años. La cantante perdió la vida en la cama a causa del consumo excesivo de alcohol. Durante su carrera, ganó cinco premios Grammy.

ganó cinco premios Grammy. Marisa Abela interpreta las canciones de Winehouse en la película.

interpreta las canciones de Winehouse en la película. La directora, Sam Taylor-Johnson, también dirigió Mi nombre es John Lennon, una biografía sobre el Beatle.





