Después del anuncio de la salida de Johnny Depp de “Animales fantásticos 3” y la confirmación de Warner Bros. sobre un nuevo actor asumiendo el rol de Gellert Grindelwald, los fans del spin-off de “Harry Potter” han comenzado a especular sobre quién interpretará al Mago Tenebroso. La primera opción fue Colin Farrell, sin embargo, es muy poco probable que suceda.

En “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” Colin Farrell interpretó a Percival Graves y solo hasta el final de la cinta protagonizada por Eddie Redmayne se reveló que era en realidad Grindelwald (Depp). Por eso muchos creen que sería el reemplazo ideal.

Desafortunadamente, eso no es posible, ya que según informó Variety el actor no podrá unirse a “Fantastic Beasts 3” debido a su compromiso anterior de interpretar a Penguin en “The Batman” de Matt Reeves.

Grindelwald se hizo pasar por Percival Graves para encontrar a Credence en 'Fantastic Beasts and Where To Find Them' (Foto: Warner Bros.)

COLIN FARRELL EN “BATMAN”

Tal como recuerda Screen Rant, se suponía que ambas películas llegarían a los cines entre octubre y noviembre de 2021, pero debido a la pandemia de coronavirus se retrasaron hasta marzo del 2022 en el caso de “The Batman” y apropiadamente julio en el caso de “Animales fantásticos 3”.

“Batman” empezó a filmarse a principios del 2020, pero después de su suspensión por la emergencia sanitaria, reanudó su rodaje y se espera que termine en febrero de 2021. En tanto, la tercera entrega de “Fantastic Beasts” empezó su producción en octubre y está programada para durar cinco meses.

Es decir, hay una superposición de producciones, que hacen imposible que Colin Farrell asuma el rol que Johnny Depp dejó. Entonces, ¿quién interpretará a Grindelwald en la tercera película?

Otra pregunta pendiente es como explicarán el cambio de apariencia del Mago Tenebroso, tal vez la transfiguración es la respuesta. Grindelwald la utilizó para tomar el lugar de Percival Graves en “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.