La actriz Amber Heard se volvió viral luego de aparecer cantando y bailando la canción “Como La Flor” de Selena Quintanilla en un video publicado en TikTok. El hecho ocurrió entre los descansos del rodaje de la película “In The Fire”, cinta que se filma en Guatemala.

En el video compartido, se puede apreciar a la actriz bailando con Bernardo Triana, un asistente de la producción de la película, el mismo que publicó el video en su cuenta. “Lo prometido es deuda, aquí está el video bailando con Amber Heard”, escribió en la descripción.

Aunque no se sabe mucho de la película “In The Fire”, es un hecho que Amber Heard será una de las protagonistas. Junto a ella aparecerán los actores Eduardo Noriega y Lorenzo McGovern Zaini.









¿QUÉ PASÓ ENTRE AMBER HEARD Y JOHNNY DEPP?





Como se recuerda, la actriz no había vuelto a reaparecer en el rodaje de una película desde que mantuvo un juicio con su expareja, Johnny Depp , quien le ganó la demanda por haberlo difamado.

Dicho juicio fue televisado a lo largo de seis semanas y puso en el ojo de la tormenta a Heard, quien tuvo que enfrentarse a las críticas por parte de los fans de Depp.

Amber Heard y Johnny Depp observan cómo el jurado abandona la sala del tribunal para almorzar en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 16 de mayo de 2022 (Foto: Steve Helber / AFP)





