¿Que serías capaz de hacer para reunirte con tus seres queridos fallecidos? ¿Podrías desafiar toda ética? Esas preguntas y otras se quisieron responder en ‘Baghead’, nueva cinta de terror que se estrenará en cines este 22 de febrero.

Perú21 entrevistó en exclusiva al director Alberto Corredor y a Freya Allan (The Witcher), la protagonista de este nuevo y apasionante proyecto de terror que busca conquistar las salas de cine peruanas.









¿Qué les interesó del proyecto? ¿De dónde vino esta idea?

Alberto: Bueno, la idea empezó como un corto, una idea original de Lorcan Reilly (el escritor del corto) y podía verlo como una película. No solo por el tema, el duelo, que siempre es un tema interesante, pero también por la bruja, este personaje fascinante. El hecho de que se podría transformar en gente fallecida y que otros podían venir y hablar con ella. Tenía todos los elementos que me interesaba, y veía el potencial de convertirlo en una película.

Freya, ¿qué te interesó del proyecto? ¿Qué te llamó la atención del guion?

Freya: Creo que primero vi “Studio Canal” en el correo de mi agente, y me emocioné. Hice un papel pequeño en una película antes con ellos, y me gustó trabajar con Canal. Me intrigué por el personaje de Iris, su historia, y su lucha que llevó a cabo contra el duelo. Tuvimos una llamada de Zoom en donde hablamos acerca de ello. Y escuché de Dublín, y me pareció una gran oportunidad para aprender.

Esto fue inspirado por un corto. ¿La cinta tomó muchos elementos de este corto, o cambió o expandió un poco la historia?

Alberto: Intentamos mantener varios de los elementos, como el diseño de la bruja. Parte de la historia del corto la pasamos al personaje de Neil, que va a ver a la bruja en la película. Pero la misma bruja cambió. Cambió en el proceso, para volverse en algo más importante; porque decidimos que tuviera mayor relevancia, con más peso, y que siguiera las convenciones típicas del género. Ya que el corto original tenía un tono diferente, algo más cómico en algunas partes, y no tenemos eso en la película final. Así que aunque está basado en el corto, ha cambiado en otras partes.

Está el tema del duelo en la cinta, y está explorado de una manera muy turbia. ¿Eso también estaba en el corto, o era una nueva idea para la película?

Alberto: No, creo que eso ya estaba en el corto. Me parecía interesante la idea de que la gente que iba a charlar con esa bruja en el sótano, normalmente pensarías que irían a hablar con sus seres queridos para tener algún tipo de cierre. Pero los personajes de nuestra historia vienen con motivaciones distintas, y eso me pareció interesante. Eso mismo vino del corto; ya que trataba de eso por completo. Nos gustó esa idea, de jugar con las expectativas de las audiencias y lo que crees que harán los personajes una vez que estén en frente de sus seres queridos.

¿Qué esperan que las audiencias obtengan de esto?

Freya: Bueno, creemos que la gente verá lo que quiera ver.

Alberto: Sí, la historia es compleja. Tiene distintas capas y creo que va a depender de qué persona verá la película, y cuál de las capas te hablará directamente. Creo que, como cada película, tienes una interpretación diferente de la persona sentada a tu lado, porque así vemos a las películas. Significan cada cosa para distintas personas.





“Baghead” se estrena en cines exclusivamente el 22 de febrero.





