A pesar de que “Grease” fue estrenada hace más de cuatro décadas, en 1978, este clásico del cine continúa cautivando a todo el mundo. Cómo olvidar la historia de amor del rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy Olsson, así como los personajes que salieron a lo largo de la trama.

Si en caso eres uno de los fanáticos que no se cansa de ver una y otra vez esta película, cuyo título es una forma de rendirle homenaje a la década de los 50, al pelo y la comida grasienta de la época, te damos a conocer diez datos que quizá no sabías y de seguro te dejarán con la boca abierta.

1. “GREASE” SE BASA EN EL MUSICAL DE BROADWAY DEL MISMO NOMBRE

Seis años antes de que se estrene “Grease” en las salas de cine, se lanzó el musical de Broadway del mismo nombre, el cual llegó a ser nominado a los Premios Tony, que celebran logros en el teatro estadounidense, específicamente obras estrenadas o al menos representadas en los teatros de Broadway (Nueva York). Si bien, se inició como un musical, esta fue adaptada al cine.

Cuando Danny queda totalmente hipnotizado por la belleza de "Bad Sandy" al final de "Grease" (Foto: Paramount Pictures)

2. LOS ACTORES NO ERAN ADOLESCENTES

Los integrantes del elenco principal eran mucho mayores que los estudiantes de secundaria a los que interpretaban. El director Randal Kleiser hizo una prueba de “patas de gallo” para asegurarse de que pudieran pasar por adolescentes. John Travolta (Danny) tenía 23 años; Olivia Newton-John (Sandy), 29 años; Stockard Channing (Betty Rizzo), 33; Jeff Conaway (Kenickie), 26; Didi Conn (Frenchy), 25; Barry Pearl (Doody), 27; Jamie Donnelly (Jan), 30; Michael Tucci (Sonny LaTierri), 31 años; Dina Manoff (Marty), 19; y Kelly Ward (Putzie), 19.

Olivia Newton-John en Grease.

3. “GREASE” IBA A SER UNA PELÍCULA ANIMADA

Una de las ideas originales de adaptación era que “Grease” fuera una película animada, tal como lo reveló, a Yahoo News en 2018, el cocreador de la película Jim Jacobs. Pero la propuesta realizada por el director de Hollywood Ralph Bakshi no convenció y se adaptó a una cinta de acción para cine; por tanto, se decidió que los créditos iniciales fueran animados.

4. HENRY WINKLER IBA A SER DANNY ZUKO Y NO TRAVOLTA

Henry Winkler, un reconocido actor por la serie “Happy Days”, fue la primera opción para dar vida a Danny Zuko, pero este rechazó la oferta por temor a ser encasillado. En “The Rachael Ray Show” en 2019, él dijo que fue la mejor decisión, ya que no ve a otro actor que mejor haya interpretado que John Travolta.

Henry Winkler interpretando a Arthur 'Fonzie' Fonzarelli en la serie “Happy Days”, (Foto: American Broadcasting Company)

5. ELVIS PRESLY IBA A SER EL ÁNGEL GUARDÍAN DE FRENCHY

En un inicio, Elvis Presley iba a ser el ángel guardián de Frenchy, según Vanity Fair de 2016, pero al final terminaron ofreciendo el personaje a Frankie Avalon, actor de “Beach Party”.

Imagen sin fecha de la estrella de rock estadounidense Elvis Presley, nacido en Tupelo Mississipi el 8 de enero de 1935 y muerto el 16 de agosto de 1977 en Memphis (Foto: AFP)

6. JOHN TRAVOLTA CONSIGUIÓ UN PAPEL PARA SU HERMANA

Ellen, la hermana de John Travolta, tuvo un pequeño papel en “Grease”, gracias a su hermano que habló con la producción. Ella contó a “The Spokesman-Review”, en 2018, que cuando visitó el set, el protagonista le consultó si quería actuar en la cinta. Su participación consistió en ser una de las camareras que miraba el concurso de baile de la escuela secundaria por televisión.

La hermana de John Travolta es la segunda mujer empezando de la izquierda. (Foto: Paramount Pictures)

7. “HOPELESS DEVOTED TO YOU” NO ESTABA EN LA PRODUCCIÓN ORIGINAL DE BROADWAY

“Grease” agregó cinco canciones originales de Broadway a su banda sonora, pero entre ellas no figuraba “Hopeless Devoted to You”, que fue escrita específicamente para el filme por John Farrar, el productor musical de Olivia Newton-John. El tema le valió a la producción una nominación a los Premios Óscar como Mejor canción original.

8. JEFF CONAWAY LE HIZO A STOCKARD CHANNING UN VERDADERO ‘CHUPETÓN’

De acuerdo con Entertainment Weekly, el actor Jeff Conaway sí le hizo un verdadero ‘chupetón’ a Stockard Channing, quien era su interés amoroso en la trama.

Los 'chupetones' que le hizo Conaway a Channing eran reales (Foto: Paramount Pictures)

9. JEFF CONAWAY SE LESIONÓ MIENTRAS FILMABA “GREASED LIGHTNING”

Mientras Jeff Conaway (Kenickie) filmaba “Greased Lightning”, los miembros del reparto lo dejaron caer accidentalmente cuando bailaban encima de un automóvil provocando que se lesione la espalda.

La escena donde sufre un accidente el actor (Foto: Paramount Pictures)

10. “YOU’RE THE ONE THAT I WANT” CASI NO ES CANTADA EN LA PELÍCULA

Todo estaba pensado para que el número final del filme sea “All Choked Up”, tal como sucedió como en la versión original de Broadway, pero al último momento se decidió por “You’re the One That I Want”.