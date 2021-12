A principios de noviembre, Chiquis Rivera reveló que su exesposo Lorenzo Méndez aún no había firmado el divorcio pese a que desde 2019 le pusieron fin a su matrimonio y comenzaron en octubre de 2020 el proceso de separación. Es por ello que el exvocalista de La Original Banda El Limón salió a dar su descargo.

Como se recuerda, Chiquis Rivera anunció el 17 de septiembre del 2020 a través de su cuenta de Instagram que se separó de Lorenzo Méndez por “decisión mutua y difícil, pero necesaria”. Un mes después, el 19 de octubre interpuso la demanda de divorcio y desde entonces el trámite no ha concluido.

Ahora, la hija de Jenni Rivera aseguró que no sabía la razón por la que Lorenzo Méndez no quería separarse definitivamente. Ante esta situación, el cantante dio su versión al respecto y explicó por qué no concluía con el trámite de divorcio.

En septiembre de 2020, Chiquis Rivera anunció el final de su matrimonio con Lorenzo Méndez (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

¿POR QUÉ CHIQUIS RIVERA Y LORENZO MÉNDEZ AÚN NO HAN PODIDO DIVORCIARSE?

Aunque Chiquis Rivera interpuso la demanda de divorcio contra Lorenzo Méndez en octubre de 2020, aún siguen casados. Y es que el exvocalista de La Original Banda El Limón aún no ha firmado el divorcio de su expareja y explica por qué.

“Siguen pidiéndome papeles, no hay nada que firmar”, afirmó Lorenzo Méndez al programa mexicano de televisión “Ventaneando”, trasmitido por TV Azteca.

A pesar de que se casaron por bienes separados, el intérprete de “Imperfectamente perfecta” aseguró que le piden varios documentos y sus abogados siguen al pendiente del proceso.

Para finiquitar el divorcio Lorenzo Méndez debe entregar “informes detallados sobre sus estados financieros, lista de bienes, gastos, ingresos y deudas, así como declaraciones de impuestos de los últimos años”, explicó el programa mexicano.

Lorenzo Méndez reveló que desea firmar el divorcio, pero la solicitud de informes sobre sus bienes y otras cosas es lo que ha retrasado el proceso.

“Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro, yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles por ahí”, declaró con humor.

El intérprete de ‘’Por curarte las heridas’ aprovechó para hablar de los problemas de la familia Rivera tienen por las empresas de La diva de la banda. En ese sentido, afirmó que le guarda cariño a Chiquis y a su familia, por lo cual desea que se resuelva esta polémica.

“Que Dios la bendiga, yo quiero muchísimo a la familia, espero que arreglen el desmadre que cargan y se les desea lo mejor de todo corazón. Es una etapa, un capítulo, una página en mi vida que nunca voy a olvidar. Estoy agradecido con Dios y con ellos. Yo nada más quiero que se solucione la cosa, yo nada más quiero seguir trabajando”, declaró a ‘Ventaneando’.

Chiquis se casó con Lorenzo el 30 de junio de 2019 en California, Estados Unidos y, aunque a través de las redes sociales mostraban que su relación iba de maravillas, en septiembre de 2020 la cantante anunció el final de su matrimonio. Un mes después, el 19 de octubre interpuso la demanda de divorcio.