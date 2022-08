Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo formaron una de las parejas más sólidas entre las celebs de Colombia. Los actores de telenovelas construyeron, así, un lindo matrimonio. Sin embargo, recientemente anunciaron su separación, para tristeza de muchos de sus seguidores.

De esta manera, ambos han tratado de continuar con su vida tras esta ruptura. En ese sentido, la famosa actriz es ahora la conductora del programa de Telemundo “Top Chef Vip”. En este contexto, la artista brindó unas sorprendentes declaraciones, donde afirmó haber llorado mucho mientras grababa el reality.

Por ello, algunos se preguntan si el motivo detrás de estas lágrimas sería Sebastián Caicedo. En ese sentido, a continuación, descubre cuál es la verdadera razón del desconsolado llanto de Carmen Villalobos.

¿QUÉ DIJO CARMEN VILLALOBOS SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN “TOP CHEF VIP”?

En una reciente entrevista para “El Heraldo”, Carmen Villalobos explicó que se sentía muy contenta con su rol de conductora en “Top Chef Vip”. Como se sabe, este es un papel que ya había desempeñado en el reality “Escuela imparables”, por lo que está familiarizada con este reto profesional.

De esta manera, la famosa actriz contó que estaba cómoda al mostrarse al público con ella misma: “En Top Chef VIP todo es espontáneo, y la que aparece ahí soy yo, mis palabras, mi forma de ser. Es la Carmen de verdad, como yo soy en la vida real”, manifestó.

Además, expresó que ama su trabajo y que su verdadera pasión es lo que hace, lo que, para ella, es la gran certeza de su vida. “Mi acercamiento siempre ha sido a través de la disciplina y el trabajo duro. Yo no creo en atajos cuando uno quiere estar orgulloso de lo que hace”, explicó

Carmen Villalobos como conductora del nuevo reality de Telemundo, "Top Chef VIP" (Foto: Telemundo)

¿CUÁL ES LA VERDADERA RAZÓN DETRÁS DEL LLANTO DE CARMEN VILLALOBOS?

En la misma conversación, la intérprete reveló que había llorado mucho durante las grabaciones del show. Si bien algunas personas podrían atribuir estas lágrimas al recuerdo de Sebastián Caicedo, lo cierto es que ella manifestó que fue por la conexión emocional que desarrolló con los 16 concursantes del programa.

“Jamás imaginé que iba a llorar tanto como ya ha pasado y lo que me imagino que viene (...) el público va a descubrir que soy muy sensible”, admitió de forma honesta.

Recordemos que la lista de integrantes del espectáculo está compuesta por: Marlene Favela, Mauricio Islas, Horacio Pancheri, Ferdinando Valencia, Héctor Suárez Gomís, Lambda García, Rodrigo Vidal, Gregorio Pernía, Aída Cuevas, Luis Coronel, Cristina Eustace, Graciela Beltrán, Jennifer Peña, Chiky Bombom y Zuleyka Rivera. Sin dudas, personas que se volvieron cercanas durante el rodaje del programa.

Carmen Villalobos es la conductora de "Top Chef VIP" de Telemundo (Foto: Instagram / Carmen Villalobos)

LA SEPARACIÓN DE CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO

Tras meses de rumores, la actriz Carmen Villalobos confirmó su separación a través de las redes sociales. Esta llegó el 18 de julio del 2022, tras 13 años de romance con su compatriota Sebastián Caicedo.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que nada, es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa. A lo mejor para otros no tanto; pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad”, afirmó la colombiana en un video que difundió desde su cuenta de Instagram.