Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores del momento, ha convertido su piel en el lienzo perfecto para guardar fechas importantes, reflejar su forma de pensar y llevar consigo a las personas más especiales de su vida.

El boxeador mexicano tiene aproximadamente 14 tatuajes, todos ellos en tinta negra. Su brazo izquierdo, su cuello y la parte superior izquierda de su espalda son los sitios que ha designado para estampar algunas frases y rostros de sus hijas.

LOS TATUAJES DE CANELO ÁLVAREZ

1. Tatuaje de corona y fecha en números romanos XXVIII. XI. MMXIV (28 de noviembre de 2014)

Tras una ardua búsqueda en el Instagram del boxeador podemos concluir que el primer tatuaje de Canelo sería una corona con una fecha en números romanos (XXVIII. XI. MMXIV) ubicada en el antebrazo izquierdo. Posiblemente es el día que comenzó su noviazgo con Fernanda Gómez.

2. Fecha en números romanos XII. X. MMVII (12 de octubre de 2007)

El segundo tatuaje del boxeador mexicano es la fecha 12 de octubre de 2007 en números romanos. El diseño está ubicado al costado de la muñeca izquierda del boxeador y aún no se sabe qué significado tiene esa fecha.

El segundo tatuaje que se hizo el boxeador mexicano (Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

3. Frase ‘No boxing no life’

El 17 de julio de 2017 el deportista publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde dejó ver su tercer tatuaje. Esta vez se tatuó la frase ‘No boxing no life’. Su cariño por el boxeo quedó marcado en el bíceps de su brazo izquierdo.

4. Fecha en números romanos XXIX. X. MMV (29 de octubre de 2005)

La tercera fecha que Canelo tiene tatuada en su cuerpo es la del 29 de octubre de 2005, día que debutó en la Arena Chololo Larios de Tonalá con apenas 15 años.

Canelo se tatuó una fecha importante en su vida (Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

5. Canelo tiene tatuado el rostro de su primera hija

Uno de los tatuajes más significativos del boxeador mexicano es el que le dedicó a su primera hija, Emily Cinnamon, a quien tuvo con apenas 17 años junto a su primera pareja, Karen Beltrán.

6. Tatuaje en el cuello de Canelo (28 de diciembre de 2017)

Otra fecha importante para Canelo (Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

7. Tatuaje de la espalda de Canelo

Uno de los tatuajes que más sorprendió a los fans del boxeador fue el de la espalda. ¿Qué dice el tatuaje del Canelo? Es la pregunta que muchos se hacen. La frase que se puede leer es la siguiente: “Destiny is not a matter of chance. Its a matter of choice. Life is hard but never give up. Keep on lighting & always believe in yourself to achieve your dreams”.

En su traducción al español el tatuaje dice: “El destino no es una cuestión de azar. Es una cuestión de elección. La vida es dura pero nunca te rindas. Sigue luchando y cree siempre en ti mismo para lograr tus sueños”.

El tatuaje de la espalda de Canelo (Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

8. Otro tatuaje de Canelo en la parte posterior del brazo izquierdo

9. Tatuaje de dama con penacho

El boxeador siempre orgulloso de sus raíces, presume uno de los símbolos de jerarquía de las civilizaciones antiguas en México.

El tatuaje está ubicado en el antebrazo izquierdo (Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

10. Tatuaje de rosa acompañada de una fecha

La rosa es símbolo de nuevas esperanzas, nuevos comienzos, buenos cambios, promesas y amor verdadero.

11. Tatuaje de los ojos de Fernanda Gómez, esposa de Canelo

Canelo tienes tatuado en la parte posterior de su antebrazo izquierdo los ojos de su esposa Fernanda Gómez. El dibujo fue realizado por el tatuador Dr. Woo en 2019.

(Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

12. Canelo tiene el retrato de su hija María Fernanda

El boxeador se tatuó la imagen completa de su hija María Fernanda Álvarez. El tierno tatuaje también está en el brazo izquierdo, y fue realizado en 2020 por Dr. Woo.

Canelo se tatuó a su hija María Fernanda en el 2020 (Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

13. Tatuaje en el cuello de Canelo: palabra “perseverancia”

De manera vertical, Canelo se tatuó la palabra “Perseverancia” justo por debajo de la oreja derecha.

Uno de los tatuajes en el cuello de Canelo (Foto: Saúl Álvarez / Instagram)

14. Tatuaje de Aguila en la nuca

Uno de los últimos tatuajes de Canelo es un águila. Este animal es símbolo de majestuosidad, valentía e inspiración espiritual. El diseño está ubicado en su cuello, justo arriba de otro tatuaje.