¿Cuál es el libro favorito de RM? El líder de BTS es el mayor de los integrantes de la banda surcoreana, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, por lo que ha leído y visto más libros y películas. En más de una oportunidad, suele recomendar a ARMY sus lecturas y producciones favoritas. Las referencias literarias, además, no faltan en sus composiciones musicales. Entonces, muchos se han preguntado cuál es su historia de amor preferida.

RM es un rapero de 27 años que nació en Yeoui-dong, Seúl, Corea del Sur, y que forma parte de la agrupación de Big Hit desde 2013 hasta la actualidad. Es también uno de los más inteligentes de las celebridades: tiene un coeficiente intelectual de 148.

El artista, antes de ser un Bangtan, había lanzado canciones bajo el nombre de Runch Randa. Formó parte de agrupaciones underground, pero ganó fama en su país y después en todo el mundo con BTS.

El cantante, que además de coreando habla inglés y japonés, es uno de los más influyentes de BTS, por lo que siempre suele estar recomendando libros, series y películas que le parecen interesantes y dignas de compartir con sus seguidores.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE AMOR QUE PREFIERE RM?

El rapero surcoreano RM, líder de BTS, ha recomendado a sus fans el libro “Yo antes de ti” (“Me Before You”), una novela romántica aparecida en 2012 y escrita por Jojo Moyes, que también llegó al cine en una adaptación con el mismo título.

La novel cuenta la vida de Will Traynor, un empresario joven que termina tetrapléjico debido a un accidente en su moto. La vida ya no le sabe nada hasta que conoce a Louise Clark, una mujer que lo cuidará después de quedarse sin trabajo.

“Yo antes de ti” es una de las recomendaciones que ha hecho RM a lo largo de los años. El artista ha contado, en diversas plataformas, los libros que lo han marcado y los que prefiere compartir con su entorno.

¿QUÉ LIBROS RECOMIENDA LEER RM?

“El guardián entre el centeno” de J.D. Salinger

“Demian” de Herman Hesse

“Kafka en la orilla” y “Norwegian Wood” de Haruki Murakami

“Los que se alejan de Omelas” de Ursula K. Le Guin

“El extranjero” de Albert Camus

“Romper el ‘Hombre Caja’” de Tony Porter

“La Guía del autoestopista galáctico” de Douglas Adams

¿CUÁL ES LA PEOR RELACIÓN QUE TUVO RM ANTES DE SER FAMOSO?

El cantante abrió su corazón durante una visita al programa de entrevistas surcoreano “Problematic Man”, donde se habla de diversos temas. RM compartió la historia de cuando mantuvo una relación con una compañera de su centro de estudios, varios años antes de debutar con la boyband. La joven que flechó su corazón fue una de las más populares de su escuela, con quien finalmente empezó un noviazgo.

Si bien le tenía un profundo cariño, su entonces pareja demostró tener una serie de actitudes tóxicas que el cantante terminó por considerar inaceptables y, por consiguiente, el motivo del final de su relación. Nam-joon sentía que estaba en un círculo en el que trataba de encajar, donde las discusiones abundaban y había una diferencia de valores. El rapero temía que los sentimientos positivos que tenía hacía ella desaparecieran, por lo que decidió poner punto final al romance.