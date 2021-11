Gregorio Pernía y su hija Luna llevan dos meses entrenando y presentándose en el reality de baile de Telemundo “Así se baila”. Cada semana, el actor colombiano y la adolescente han ido convenciendo al jurado y al público para mantenerse en competencia. Es así como han llegado hasta la recta final y ya se encuentran entre las tres últimas parejas favoritas.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que más detesta Claudia Bahamón de Gregorio Pernía en MasterChef Celebrity

Además de ellos, las parejas que han llegado hasta la final son Polo Monárrez y Valeria Sandoval; y Lorenzo Méndez y Jessica Díaz. Ellos ya se encuentran en la etapa final de “Así se baila”, programa estrenado el pasado 12 de septiembre por Telemundo, bajo la conducción de Jacky Bracamontes.

Las tres parejas competirán entre ellas para conseguir la mayor cantidad de votos que les permitan mantenerse en competencia y marcar distancia. Es por ello que Gregorio Pernía utilizó sus redes sociales para pedir que voten por él y su hija Luna y así ganar el reality de baile de Telemundo. ¿Qué dijo el actor de “Sin senos no hay paraíso”? Aquí todos los detalles.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es Luna del Mar Pernía

“Así se baila” se emite desde el pasado 12 de septiembre por Telemundo y ahora se encuentra en la recta final (Foto: Gregorio Pernía/Instagram)

GREGORIO PERNÍA Y SU HIJA LUNA, LAS GRANDES SORPRESAS DE “ASÍ SE BAILA” A POCAS SEMANAS DE LA FINAL

Gregorio Pernía y su hija Luna ya se encuentran entre los finalistas de “Así se baila”, reality de baile de Telemundo. Ellos compiten contra otras dos parejas: Polo Monárrez y Valeria Sandoval; y Lorenzo Méndez y Jessica Díaz.

En este punto, el actor recordado por interpretar al Titi en “Sin senos no hay paraíso” les pidió a sus seguidores que hagan la mayor cantidad de votos a su favor para superar a las otras parejas concursantes y así poder llegar a la gran final.

“Los quiero invitar a que voten por Lunita y yo para llegar a la final. Pueden entrar a la página de Telemundo, aquí les dejo el link. Pueden votar 100 veces si me quieren mucho, mucho 200 veces. Si me quieren mucho, mucho, mucho, demasiado de lunes a vienes o hasta la final”, dijo Pernía a través de un video en Instagram.

Mientras el cucuteño de 51 años hace lo posible para conseguir votos a su favor, hay seguidores que han manifestado su descontento con la organización de ‘Así se baila’, pues dicen que desde Colombia, país que representan los Pernía, el aplicativo en línea no funciona. Situación similar ocurre en otros territorios de América Latina como Perú.

Cabe señalar que la situación no ha sido fácil para los Pernía en ‘Así se baila’, pues fueron varias las pruebas que superaron. Desde su debut, padre e hija tuvieron que superar los errores que cometieron en su primera coreografía y en cada emisión mejorar su performance.

Pese a los errores que cometieron cuando empezó ‘Así se baila’, Gregorio Pernía siempre se mostró dispuesto a aprender y ayudarle a ganar la competencia a su hija, de 15 años.

Incluso, el actor no escuchó a sus compañeros que lo aconsejaron a no participar por su edad (51 años), y a los que pensaron que no iba a poder con el ‘show’ en México.

“Siempre voy a estar para ti y te amo con el alma, mi Luna. Voy a dar lo mejor de mí y subiremos la montaña juntos para poder mostrarte el paisaje que te prometí”, le dedicó Pernía a su hija Luna. Solo queda esperar poco tiempo para saber si los Pernía logran ganar el reality de baile.