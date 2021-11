El pasado 29 de octubre de 2021, la plataforma de Netflix lanzó “Army of Thieves”, otra apuesta ambiciosa que pertenece al universo de zombies creado por el director Zack Snyder y dirigida por el protagonista Matthias Schweighöfer. Aquí te contamos un poco más sobre esta producción que promete superar a la consagrada “Army of the Dead”.

Esta película estadounidense nos sumergirá un poco más en la vida de Dieter, papel que es protagonizado por el alemán, Schweighöfer. Este es un joven solitario, que ocupa sus ratos libres en subir contenidos a YouTube sobre cómo abrir cajas fuertes, consiguiendo ser llamado para fuertes atracos, cosa que le cambiará la vida por completo.

Lo que podemos ver en toda la cinta es que el entretenimiento y la acción están asegurados. El juego de movimientos rápidos de cámaras y la habilidad del cineasta alemán le dan el agregado perfecto para mantener cautivo al público que verá una serie de atraco por más de dos horas.

“ARMY OF THIEVES”: SECUELA O PRECULA DE “ARMY OF THE DEAD”

Según la misma descripción de la plataforma de Netflix, “Army of Thieves” sí es una precuela de “Army of the dead”. La sinopsis dice: “Esta precuela de la película de Zack Snyder ‘Ejército de los muertos’ está protagonizada por Dieter, cajero del banco de un pueblo que se ve arrastrado a una aventura irrepetible cuando una misteriosa mujer lo recluta para un grupo integrado por los criminales más buscados por la Interpol. ¿Su plan? Robar varias cajas fuertes legendarias y supuestamente imposibles de forzar dispersas por toda Europa”.

A medida que el largometraje va avanzando, las calles de las Vegas se llenan de muertos vivientes. Desde Europa solo se puede ver cómo se desarrolla todo por medio de la televisión. Precisamente, esta precuela servirá para conocer los inicios de Dieter, de cómo se convirtió en el frío y seguro ladrón de cajas fuertes que vimos en “Army of the Dead”.

A Dieter, se suman los personajes de Gwendoline (Nathalie Emmanuel), una adinerada ladrona de joyas que lo recluta como atracador especializado en abrir cajas fuertes. Además también están Rolph (Guz Khan), el conductor que los ayuda a fugar, la hacker Korina (Ruby O. Fee) y Brad Cage (Stuart Martin).

Ludwig y Gwendoline, interpretados por Matthias Schweighöfer y Nathalie Emmanuel, respectivamente (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “ARMY OF THIEVES”

Matthias Schweighöfer como Ludwig Dieter

Nathalie Emmanuel como Gwendoline

Guz Khan como Rolph

Ruby O. Fee como Korina

Stuart Martin como Brad Cage

Jonathan Cohen como Delacroix

Noemie Nakai como Beatrix

Peter Simonischek

John Bubniak como Christopher

LA VEZ QUE ZACK SNYDER APARECIÓ EN “ARMY OF THE DEAD” Y NADIE LO NOTÓ

El director estadounidense, Zack Snyder, durante un entrevista confesó que por un error de producción apareció en la película “Army of the dead”. De hecho esta escena muy pocos lo notaron y aquí te contamos que dijo el cineasta al respecto.

“Hay un par de cosas que se perdieron... Tengo un cameo en la película, en un espejo. Hay que buscarlo. Tienes que buscarlo con cuidado”, dijo Snyder a ‘Urbana Play’.

El episodio trata sobre una secuencia de créditos iniciales que nos lleva hasta la caída de Las Vegas, justo cuando aparecen los zombies. Un sujeto es perseguido por estos muertos vivientes sin ropa y en el espejo del fondo se ve a Zack con su cámara.