Ana Martín, una de las actrices más queridas de México y protagonista de un gran número de telenovelas, reflexionó sobre la llegada de sus últimos días de vida y confesó que ya tiene todo listo en el caso que quede desahuciada o que su vida dependa de estar conectada a un aparato.

MÁS INFORMACIÓN: Las confesiones de Ana Martín sobre su vida amorosa y sus fotos más reveladoras

La famosa actriz, recordada por su participación en “Rubí”, en repetidas ocasiones se ha vuelto tendencia en las redes sociales por compartir varias imágenes y vivencias del pasado. Además, en los últimos meses ha interactuado mucho con sus seguidores y ha compartido sus pensamientos y anécdotas de vida.

Ahora, Ana Martín ha sorprendido a sus seguidores al revelar cuál es su última voluntad. Y es que al no contraer matrimonio, ni tener hijos, la artista de 75 años no desea molestar a nadie y tener una muerte digna. ¿Qué es lo que quiere la actriz para el día de su muerte? Aquí todo lo que dijo.

ANA MARTÍN: CUÁL ES LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE LA ACTRIZ

Durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa, Ana Martín reveló que ya tiene pensado y preparado todo para cuando llegue su muerte. La actriz de 75 años reveló que ella desea tener una muerte digna y que no quiere ser una carga para nadie.

En este sentido, la primera actriz mexicana explicó que actualmente está tramitando una carta de desahucio con el fin de que si llega a padecer una enfermedad terminal o accidente que ocasione que no pueda despertar, pero a la vez sigua viva, la desconecten.

“Tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades –terminales- o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen”, contó.

Además, la actriz de la telenovela “La Desalmada” afirmó que este trámite tiene sus requisitos, por lo que ya está poniendo atención en ello.

“Tiene que ser en tus cinco sentidos y el chiste es que sea con notario, y tú se lo das a tu doctor”, explicó la primera actriz.

Sobre quién la cuidaría dado caso de estar mal, la actriz reflexionó sobre esa situación y admitió que no quiere ser una carga para nadie.

“A ver… ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie”, señaló.

Finalmente, Ana Martín dijo sentirse agradecida con el cariño de sus seguidores y manifestó que si ha empezado a hablar de su vida privada es en reconocimiento a ellos.

“No soy un ejemplo, les estoy contando (mi vida) y se las seguiré contando, y los amo profundamente porque la gran pasión de mi vida ustedes me la dieron”, finalizó.

La primera actriz mexicana Ana Martín tiene una larga trayectoria artística que la ha posicionada como un referente de la actuación en México y Latinoamérica. A sus 75 años ha participado en una larga lista de proyectos tanto en cine como en televisión, en los que ha destacado por su talento y carisma.