La primera actriz mexicana Ana Martín tiene una larga trayectoria artística que la ha posicionada como un referente de la actuación en México y Latinoamérica. A sus 75 años ha participado en muchos proyectos exitosos tanto en cine como en televisión, en los que ha destacado por su talento y profesionalismo. Si bien tiene ganado un nombre dentro de la industria, la intérprete recientemente se ha convertido en una sensación en las redes sociales.

Y es que todos están hablando de Ana Martín, recordada por su participación en “Rubí”, luego de que la actriz compartió en sus redes sociales fotografías de su juventud en las que ha dejado ver su impactante belleza, figura y sensualidad. Las instantáneas han dejado a más de uno sorprendido y han generado todo tipo de reacciones.

Además de compartir imágenes de su época de juventud en Twitter e Instagram, Ana Martín también ha contado algunas de sus memorias de su vida personal y carrera. La actriz que participó en Miss Mundo México en 1963 ha hecho revelaciones sobre su vida amorosa y sus pensamientos sobre las relaciones y el matrimonio. Aquí te contamos todo lo que dijo.

ANA MARTÍN: LAS CONFESIONES DE LA ACTRIZ SOBRE SU VIDA AMOROSA

Ana Martín reveló algunos detalles sobre su vida amorosa a través de su cuenta oficial de Twitter. La intérprete de 75 años ha compartido con sus seguidores sus pensamientos sobre el matrimonio y reveló cómo fueron sus relaciones en el pasado.

Respecto al matrimonio, Ana Martín aseguró que nunca ha creído en la frase “hasta que la muerte nos separe” y que siempre ha llevado una vida tranquila dedicada a sumar años a su carrera artística que inició en Televisa en 1973.

“Nunca creí en eso de que «hasta que la muerte nos separe», creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”, escribió Ana Martín.

Asimismo, la primera actriz mexicana reveló cómo es ella en una relación de pareja. En ese sentido, señaló que su relación amorosa más larga duró solo tres años y medio, ya que tomó la decisión de terminar cuando se le “acababa la pasión” y aseguró que no le gustan las relaciones largas, ni la estabilidad emocional.

Sobre este punto, la intérprete se comparó con su padre Jesús Martínez, también conocido como “Palillo”, quien tuvo 11 hijos de diferentes mujeres y jamás pensó en llegar al matrimonio.

“Mi relación amorosa más larga duró tres meses y medio porque cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, Palillo, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”, escribió la actriz en la red social.

LAS FOTOS MÁS REVELADORAS DE ANA MARTÍN

De entre las anécdotas que rodean a la actriz, destaca que fue participó en el Miss Mundo México en 1963, pero la descalificaron porque descubrieron que era menor de edad pues tenía 17 años en aquel entonces.

“La historia ya la saben: fui descalificada del concurso por tener 17 años. Después que me descalificaron de Miss Mundo salí llorando, pero me di cuenta que lo mío en verdad era ser actriz, me dieron mi primer protagónico en donde gané mi primera diosa de plata. Gané más que una corona”, contó Ana Martín a través de su cuenta de Twitter.

Además, hace unos días, la actriz posteó desde su cuenta de Twitter una fotografía en la que resaltó por su esbelta figura y vestida con ropa de moda en los años 60´s. Esta imagen se volvió viral en las redes sociales consiguiendo ser tendencia.

Y así era la moda en los 60’s.

Otro punto que ha sorprendido a los usuarios es que Ana Martín no tenía necesidad de hacer rutinas de ejercicio o realizarse cirugías para tener un cuerpo de infarto, ya que así lo afirmó Ana desde su cuenta de Twitter. Aquí más fotografías de la actriz:

