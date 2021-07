La saga de películas ‘’American Pie’', estrenada en 1999, lanzó a la estrellato a diversos artistas entre las que destacan Mena Suvari; quién a raíz de la comedia participó en más de 60 proyectos de la pantalla grande y chica. Si bien ha tenido una carrera exitosa, no todo le fue de color rosa; pues desde pequeña fue abusada sexualmente, lo que desencadenó su adicción a las drogas.

A través del libro autobiográfico que publicó recientemente, ‘’The great place’', se pudo conocer los más duros pasajes de la vida de Suvari. En este recopilatorio la artista revela que la primera vez que abusaron de ella tenía 12 años y fue por parte de un amigo de su hermano mayor.

“Una parte de mí murió ese día. Me utilizó, se divirtió conmigo y luego se deshizo de mí. Me llamó p*ta. Nunca pude tener una expresión sana (del sexo). Mi elección se perdió. Y eso, unido a que ya no me sentía vista ni escuchada, estableció un concepto que tendría de mí misma. Que ese era mi valor”, declaró a la revista People.

ADICTA A LAS DROGAS

Como menciona la actriz de ‘’Belleza Americana’', tras ese traumático episodio decide mitigar el dolor por medio del consumo de diferentes drogas como la metanfetamina, ácido y éxtasis. Fue una etapa muy oscura de su vida que continuó hasta que conoció a quien la dañaría nuevamente pero a la vez la ‘salvó’.

SU SEGUNDO ABUSADOR

A los 17 años conoció a Tyler, con quien mantuvo un tormentoso noviazgo de tres años. En todo ese tiempo fue violentada sexual y emocionalmente, a tal punto que le creó una idea errónea de lo que debía ser la intimidad:

“Recuerdo que pensé que tal vez las relaciones sexuales entre las parejas eran así: con muchos gritos, también insultos y sensación de abusos. Sentí que yo lo había provocado todo de alguna manera”.

Si bien fue un periodo doloroso en su vida, Mena rescata que debido a que Tyler despreciaba las drogas, dejó de consumir metanfetamina. Gracias a que él la convenció a dejar los vicios, la actriz pudo empezar a ordenar el rompecabezas de su vida.

EMPIEZA A SANAR

Después de dejar las drogas, Mena encontró la motivación que le faltaba en su carrera. “El arte salvó mi vida”, comenta Suvari a la revista People, donde además señala que fueron sus amigos y diversos especialistas quienes la ayudaron a sanar sus heridas y dejar la relación tóxica que aún mantenía. De esta forma entendió que ella merecía algo mejor.

SU MATRIMONIO CON MIKE HOPE

Los momentos oscuros quedan atrás y la artista rehace su vida con el también actor Mike Hope, a quien conoce en el set de grabación de la comedia ‘’I’ll Be Home For Christmas’'. La pareja se casó en el 2018 y en abril de este año se convirtieron en padres de su primer hijo, Christopher.