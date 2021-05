Medio siglo después de lanzar su famosa canción “American Pie”, que fue el himno de una generación, el compositor estadounidense Don McLean ha decidido convertirla, junto a la autora Judith A. Proffer, en un libro para niños que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre.

Editado por Backbeat Books, “American Pie: A Fable” cuenta con 40 ilustraciones de Yoko Matsuoka para “conmemorar el 50 aniversario de una de las mejores canciones de siglo XX”, y está inspirado en los temas que toca la obra musical, las experiencias de juventud de McLean y otros “elementos abiertos a interpretación”.

“American Pie” es “la historia de un chico repartidor de periódicos de finales de los años 50 que descubre la alegría de la amistad y la música, finalmente aprendiendo que cuando reconoces lo que verdaderamente te hace feliz, nunca estás realmente solo”, detalló la editorial en un comunicado.

“Estoy realmente emocionado de ver la reacción de la gente a este libro. Todos hemos leído muchos libros infantiles a nuestros hijos y espero que este esté a la altura de otros con los que hemos hecho dormir a nuestros niños”, dijo el autor e intérprete inducido al Salón de la Fama de los premios Grammy en 2002.

“American Pie”, que McLean lanzó en 1971 y que dura ocho minutos y medio, fue nombrada una de las cinco mejores canciones del siglo por la National Endowment for the Arts., una agencia federal de EE.UU. para la promoción de las artes, y la Recording Industry Association of America.

El cantante, de 75 años, también prepara un documental conmemorativo de la canción y de su carrera llamado “The Day The Music Died: The Story Behind Don McLean’s American Pie” que verá la luz a finales de 2021, según anunció hace unos meses en su página web.

