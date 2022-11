En el Perú, un 34% de trabajadoras ha sufrido acoso sexual laboral y solo un 4% ha sido capaz de reconocer aquellas situaciones, según información de la herramienta digital ELSA (Espacios Laborales Sin Acoso de BID y GenderLab). Ante ello, Statkraft Perú, empresa que genera energía renovable y que trabaja comprometida con fortalecer la diversidad, la equidad e igualdad de género, ha creado la campaña Alza tu Voz contra el acoso sexual laboral en el marco del Día de la No Violencia Contra la Mujer, con el propósito de concientizar y hacer un llamado no solo a las personas que son víctimas, también a los testigos de este tipo de situación a que tomen acción para frenar la violencia contra la mujer en los ambientes laborales.

Según datos de una encuesta realizada por Aequales para Statkraft, el 55 % de las personas que sufren este tipo de acoso se lo cuentan a otra persona del trabajo y el 53 % de las personas que son testigos o conocen un caso de acoso no toman acción alguna. Solo el 2 % notificó la conducta al Comité de Convivencia Laboral de la empresa u organización, y el 1 % comunicó la conducta ante alguna autoridad.

De acuerdo a la información, la principal razón por la que la víctima no realiza la denuncia respectiva es porque la situación no es considerada de gravedad o de mala intención. Actualmente existe la Ley N.° 27492, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que señala que cualquier conducta de naturaleza y/o connotación sexual o sexista no deseada por la víctima, y que haya generado un ambiente hostil, intimidatorio y humillante, configura un acto de hostigamiento sexual.

“Para frenar este tipo de situación, tenemos que comprometernos y trabajar en conjunto las empresas, desde los líderes y los colaboradores, partiendo por eliminar la normalización de esta práctica e identificar tales actos. Para ello, es importante sensibilizar e informar sobre cómo proceder ante estos casos e incentivar los ambientes libres de violencia de género. Está en nuestras manos”, sostiene Verónica Arbulú, gerenta Legal y de Asuntos Corporativos de Statkraft.

En el marco de esta campaña, Statkraft recuerda que, si eres víctima de acoso sexual laboral, es recomendable que reportes el caso al área encargada de estos procedimientos. También puedes acudir al Ministerio de Trabajo.

Cabe mencionar que, según la modificación a la norma sobre prevención, los empleadores tienen entre sus obligaciones: capacitar en prevención y sanción del hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, crear una política para prevenir los actos de hostigamiento sexual laboral y ponerla en práctica, registrar las denuncias en la plataforma: “Trabaja sin Acoso”, entre otras.

Acoso sexual en el ámbito laboral es algo de lo que muchas mujeres sufren.

Cómo actuar si eres testigo de un caso de acoso sexual laboral

Según información del movimiento Hollaback! y el programa Green Dot, los testigos pueden entrar en acción, tomando en cuenta las cinco “D”.

Directo: si crees que abordar el acoso directamente es seguro y puede ser efectivo, puedes confrontar al acosador y a su conducta en ese momento. Déjale saber que su conducta es inapropiada, intimidante u hostil y pídele que deje de comportarse de esa forma.

si crees que abordar el acoso directamente es seguro y puede ser efectivo, puedes confrontar al acosador y a su conducta en ese momento. Déjale saber que su conducta es inapropiada, intimidante u hostil y pídele que deje de comportarse de esa forma. Distraer : puedes interrumpir físicamente el incidente, preguntando algo a la persona que está siendo acosada, iniciando una conversación o encuentra una razón para sacar a la persona de ese espacio.

: puedes interrumpir físicamente el incidente, preguntando algo a la persona que está siendo acosada, iniciando una conversación o encuentra una razón para sacar a la persona de ese espacio. Delegar: acude al responsable de recibir estos reportes en tu organización.

Demorar: si no te es posible o decides no intervenir en ese momento, puedes ayudar a la persona que ha sido acosada dándole seguimiento después del incidente. Sé empático/a y pregúntale si necesita apoyo adicional, recursos o documentación del incidente. También puedes confrontar al acosador después del incidente y dejarle saber que su conducta es inapropiada.

si no te es posible o decides no intervenir en ese momento, puedes ayudar a la persona que ha sido acosada dándole seguimiento después del incidente. Sé empático/a y pregúntale si necesita apoyo adicional, recursos o documentación del incidente. También puedes confrontar al acosador después del incidente y dejarle saber que su conducta es inapropiada. Documentar: Dependiendo de las circunstancias lo más útil puede ser documentar lo que ves. Si puedes, graba el incidente o anota los detalles y no olvides darle seguimiento a la persona acosada y preguntarle qué quiere que haga con la documentación; no la compartas sin su consentimiento.

Los testigos pueden hablar contra el acoso sexual.

Los testigos también pueden cambiar la historia. Súmate a la campaña para frenar el acoso sexual laboral. Conoce más de la iniciativa Alza tu Voz en este link.

