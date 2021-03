Este jueves la compañía japonesa Square Enix estará desarrollando un evento en línea llamado ‘Square Enix Presents’ en el que estarán revelando grandes novedades de cara al futuro.

Pero además de esto, se anunció que regalará dos juego de ‘Tomb Raider’ para PC con tan solo seguir su cuenta de Twitter y responder el tuit que podemos apreciar en esta nota.

¡OBTEN 2 JUEGOS DE @TombRaider PARA PC GRATIS AHORA MISMO!



👉Sigue a @SquareEnix en Twitter

👉Haz un Tweet con #SquareEnixPresents



Haz todo lo anterior y como por arte de magia, te enviaremos un código para ambos juegos a tu inbox de Twitter. ¡Eso es todo, vamos! pic.twitter.com/dW2Hh6Qm1h — Square Enix Latam (@SquareEnixLatam) March 17, 2021

Los juegos que se estarán enviando por mensaje directo serán ‘Lara Croft and the Guardian of The Light’ y su secuela ‘Lara Croft and the Temple of Osiris’.

La franquicia de la famosa arqueóloga cumple 25 años y se esperan grandes novedades de esta durante el evento en línea.

